ننشر مراجعة ليلة الامتحان «الأحياء» لطلاب الثانوية العامة

تنشر «الدستور» مراجعة ليلة الامتحان لمادة الأحياء والمقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان فيها، السبت المقبل 31 يوليو الجاري.

وسيؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية)، غدًا الخميس، امتحان مادة "اللغة الأجنبية الأولى" بإجمالي عدد 255 ألفا و353 طالبا وطالبة، ويؤدى طلاب مدارس (stem) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بإجمالي 1179 طالبا وطالبة.

وأدى 100 ألف و435 طالبا وطالبة بالشعبة (العلمية / رياضيات) مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" من إجمالي 100 ألف و749 طالبا وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان التاريخ ( الورقة الثانية)، بإجمالي 225 طالبا وطالبة، وذلك في اليوم الثالث عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.



وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الإلتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.



وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثالث عشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (3) حالات غش، منها (1) حالة نشر، و(2) حالة غش.

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