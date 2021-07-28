حركة تنقلات الشرطة: مَن هو مدير قطاع مكافحة المخدرات؟

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بتعيين اللواء معتز توفيق، مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ضمن حركة تنقلات الشرطة 2021 التي تم اعتمادها مساء اليوم.

واللواء توفيق سبق وقد شغل منصب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لما يقرب من عامين ونجح خلالها في توجيه عدد من الضربات الأمنية القوية لكبار مهربي المواد المخدرة، وكان له دور كبير في تجفيف منابع المخدرات والقضاء عليها كان آخرها ضبط مواد مخدرة في أسبوع عيد الأضحى تقدر قيمتها بـ34 مليون جنيه.

جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى:

تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيا وصحيا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.

لواء / معتز توفيق - مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، لواء / أشرف ربيع - مساعد الوزير لمنطقة سيناء، لواء / عصام عثمان - مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد، لواء / ناصر حريز - مساعد الوزير لمنطقة القناة، لواء / أحمد فاروق القرن - مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا .

كما شملت الحركة كلا من لواء / محمود خليل - مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد، لواء / رفعت نصار - مساعد الوزير لمنطقة البحر الأحمر، لواء / أسعد الذكير - مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، لواء / خالد العزب - مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا، لواء / حسن عبدالواحد - مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى ، لواء / علاء فاروق - مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية، لواء / سعيد النجار - مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية، لواء دكتور / علاء عبدالمعطى - مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، لواء / محسن شعبان - مدير أمن القليوبية، لواء دكتور / عمر السويفى - مدير أمن أسيوط، لواء / محمد والى - مدير أمن الشرقية، لواء / منصور أحمد جمال الدين - مدير أمن الإسماعيلية .

كما شملت الحركة كلا من لواء دكتور / أحمد السوليه - مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، لواء / بهى الدين زغلول - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، لواء / هشام سليم - مدير أمن أسوان، لواء / محمد حسان - مدير أمن المنيا، لواء / محمد شرباش - مدير أمن سوهاج، لواء / السيد سلطان - مدير أمن الدقهلية، لواء / شريف رءوف - مدير أمن جنوب سيناء، لواء / محيى سلامة - مدير أمن البحر الأحمر، ولواء / هشام السيد فكرى - مدير الإدارة العامة لحماية الآداب.

وشملت الحركة كلا من لواء دكتور / وليد الوكيل - مدير الإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة، لواء / مؤمن الساعدى - مدير الإدارة العامة للمرور، لواء / ضياء الدين بيومى - مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، ولواء / عاصم الشريف - مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.