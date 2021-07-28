أمريكا ترصد 25 مليون دولار مساعدات إضافية لدعم التطعيم ضد كورونا فى الهند

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، تخصيص مساعدات مالية إضافية بقيمة 25 مليون دولار للهند؛ لدعم برنامج التطعيم ضد فيروس "كورونا".



وقال بلينكن- في تصريحات عقب لقائه مع نظيره الهندي ونقلتها صحيفة "الهندوستان تايمز"- إن التمويل يهدف إلى مساعدة الهند في إنقاذ الأرواح من خلال تعزيز الخدمات اللوجستية لتوريد اللقاحات في جميع أنحاء الهند، وكذلك التعامل مع مشكلة المعلومات الخاطئة وتدريب المزيد من العاملين في مجال الرعاية الصحية.



وشدد بلينكين، الذي يزور الهند حاليًا، على عزم البلدين على إنهاء جائحة كورونا، موضحًا أن التمويل الأخير يأتي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجانب أكثر من 200 مليون دولار مساعدات أعلنتها الحكومة الأمريكية لتجاوز جائحة كورونا.



من جانبه، قدم وزير الشئون الخارجية الهندي سوبرامانيان جيشانكار، الشكر للإدارة الأمريكية على الدعم "الاستثنائي" واستجابتها لإبقاء توريد المواد الخام مفتوحة من أجل إنتاج اللقاحات في الهند خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 195.3 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.93 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 195 مليوناً و329 ألف حالة، وإجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و177 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3.93 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وإيران.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.