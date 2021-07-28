لبنان يسجل 1224 إصابة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، تسجيل 1224 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بينهم 1160 مقيمًا و64 وافدًا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 558369 شخصًا.

وأكدت الوزارة، في تقريرها اليومي، تسجيل حالة إصابة واحدة للعاملين في القطاع الصحي فيما بلغ عدد الحالات المكررة 80 حالة.

وأوضح التقرير، تسجيل حالتي وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 7897 حالة منذ ظهور الفيروس في لبنان، فيما أبقت الوزارة على مستوى التفشي المجتمعي عند المستوى 3 لليوم الثالث على التوالي بعد زيادة الحالات أمس لتصل إلى معدل غير مسبوق منذ قرابة 3 أشهر حيث سجلت 1502 حالة.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 195.3 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.93 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 195 مليونا و329 ألف حالة، وإجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و177 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3.93 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وإيران.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.