الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تسجل 1924 إصابة و49 وفاة بكورونا

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

سجلت الجزائر 1924 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 167 ألفا و131 شخصا. 

وجاء في بيان وزارة الصحة الجزائرية أنه تم تسجيل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و161 حالة منذ دخول الجائحة البلاد في فبراير 2020.

وتماثلت 850 حالة جديدة للشفاء ليرتفع عدد المرضى المتعافين إلى 112 ألفا و900، بينما يتواجد 36 مريضا بالعناية المركزة.

جدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

الجزائر كورونا فيروس كورونا الاصابات الوفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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