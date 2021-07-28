الطاجن الأول في الشارع المصري.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

تحصد المكرونة بالبشاميل دائما الفوز كأفضل طاجن، وتشكل طبق مصري محبوب من قبل العائلة وتعرض لكم الدستور في السطور التالية طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل.

المقادير

كوب دقيق

كوب زبدة

لتر حليب

مكعب مرق دجاج

ملح

فلفل أسود

بهارات



طريقة التحضير

-سخن الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت.

-ابدأ بغلي المعكرونة في ماء مملح حتى تنضج. يُصفّى ويُترك جانباً.

-لتحضير صلصة اللحم ، يُقطّع البصل إلى مكعبات صغيرة ويُطهى في مقلاة مع الزيت النباتي مع التحريك من حين لآخر حتى ينضج لمدة 5 دقائق تقريبًا.

-نضيف اللحم ونقطعه بملعقة خشبية ونطهو حتى يحمر لمدة 5-7 دقائق

-نضيف كل البهارات وصلصة الطماطم ونتركها على نار هادئة لمدة 5 دقائق

-نصنع صلصة البشاميل عن طريق إذابة الزبدة على نار متوسطة، وأضف الدقيق في بضع ملاعق كبيرة في كل مرة واستمر في الخفق، وأطهي المكونات لمدة 3-4 دقائق أثناء الخفق المستمر

-قم بتسخين الحليب عن طريق تسخينه في الميكروويف لبضع ثوان، بإمكاننا استخدام الحليب البارد أيضًا ولكن الحليب الدافئ أسهل في الدمج.

-يُسكب الحليب ببطء مع الخفق المستمر،قد تبدو الصلصة متكتلة ولكن لا تقلق استمر في سكب الحليب والخفق، إذا شعرت أن الصلصة تلتصق بقاع المقلاة ، اخفض الحرارة إلى درجة حرارة متوسطة منخفضة.

-عندما ينضج الحليب ، أضيفي مرق الدجاج واستمري في الخفق لمدة 4-5 دقائق حتى تتكاثف الصلصة

-اخلطي المعكرونة مع كوب واحد تقريبًا من صلصة البشاميل

-في طبق عميق كبير الحجم نضيف ملعقة كبيرة من صلصة البشاميل ثم نضيف نصف كمية المكرونة

-نضيف كل خليط اللحم في الأعلى وحتى خارج الطبقة ، ثم نضيف الباستا المتبقية

-غطِّي محتويات المكرونة بصلصة البشاميل جيدا، يجب أن يكون لديك ما يكفي من الصلصة لتغطية كل شيء جيدًا

-غطي الوعاء أو الصينية بورق الألمنيوم واخبزيها على درجة 375 فهرنهايت لمدة 45 دقيقة ثم انزع الغطاء واتركه على النار لمدة 15 دقيقة حتى يتحول لونه إلى اللون البني.

-اترك المعكرونة لتبرد لمدة 15-20 دقيقة لتتماسك، ثم قطّعها إلي قطع واستمتعي بمذاقها.