الأربعاء 28 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنقاذ «مُسنة» تخلى عنها نجلها وتركها في الشارع بالغربية

المُسنة تخلى عنها
المُسنة تخلى عنها نجلها

تمكن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الأربعاء، من إنقاذ سيدة مسنة من خطر الشارع بعد تخلى ابنها عنها وتركها بالشارع بمركز سمنود، ونقلها إلى إحدى دور رعاية المسنين.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، تلقت استغاثة من إحدى السيدات بوجود سيدة مسنة فى حالة إعياء تركها ابنها بالشارع، ووجهت أمانى النادرى وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع ورئيس للجنة مواطن بلا مأوى بالمديرية، بسرعة التحرك لمكان البلاغ وإنقاذ تلك السيدة.

وتبين لرئيس فريق التدخل السريع، بأن المواطنة " م . س" تبلغ من العمر 70 عاما وأنها لا يوجد من يرعاها وهى بالشارع كما ورد بالبلاغ، وتم إيداعها وتسليمها إلى مؤسسة المسنين والعجزة بطنطا لرعايتها.

إنقاذ سيدة مسنة خطر الشارع بعد تخلي ابنها عنها وتركها بالشاعر بمركز

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

الأكثر قراءة

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

مندوبو مديريات الأمن يتسلمون حركة تنقلات الشرطة 2021

موعد بدء الدراسة 2021 للمدارس والجامعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

أول عملية تفكيك لألغام تونس الحارقة

د هند جاد

إذا ضربتك مصر على خدك الأيمن فأدر خدك الأيسر لتونس

مؤمن المحمدي

من مجاميعه

مدحت بشاى

تونس و"الإخوان" و "عبير" الاستفاقة

عبد الرحيم طايع

أبعاد عولمية لكورونا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

وسام الاحترام.. واستحقاق الفنان

سمر عادل

إسرائيل في الاتحاد الأفريقي

ألفة السلامى

«الشرعية للشعب».. حكومات «النهضة» المتعاقبة اكتفت بالفرجة على تونس وقت الاحتضار ودفن الجثث

صور

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

عشانا عليك يا رب وغدانا لو تحب.. باعة جائلين في القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

انطلاق جلسة مجلس الأمن حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى فى القدس

هكذا تتعامل إسرائيل مع أمريكا تحت إدارة بايدن

«الكنيست» يرفض قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية