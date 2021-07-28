إنقاذ «مُسنة» تخلى عنها نجلها وتركها في الشارع بالغربية

تمكن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الأربعاء، من إنقاذ سيدة مسنة من خطر الشارع بعد تخلى ابنها عنها وتركها بالشارع بمركز سمنود، ونقلها إلى إحدى دور رعاية المسنين.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، تلقت استغاثة من إحدى السيدات بوجود سيدة مسنة فى حالة إعياء تركها ابنها بالشارع، ووجهت أمانى النادرى وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع ورئيس للجنة مواطن بلا مأوى بالمديرية، بسرعة التحرك لمكان البلاغ وإنقاذ تلك السيدة.

وتبين لرئيس فريق التدخل السريع، بأن المواطنة " م . س" تبلغ من العمر 70 عاما وأنها لا يوجد من يرعاها وهى بالشارع كما ورد بالبلاغ، وتم إيداعها وتسليمها إلى مؤسسة المسنين والعجزة بطنطا لرعايتها.