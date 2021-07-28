مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى دائري المنوفية

شهد الطريق الإقليمي بجوار إسعاف قرية شما في المنوفية انقلاب سيارة نقل محملة بإطارات سيارات وأسفر الحادث عن مصرع شخص وأصيب اثنان آخران.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل من أعلى الطريق الإقليمى بجوار إسعاف شما.

وأسفر الحادث عن وفاة سامح عبد المجيد عبد الهادي عبد الدايم، وإصابة كل من أحمد سامح عبد المجيد عبد الهادي وحمدى عبد المجيد عبد الهادي والجميع من قرية ميت الحارون زفتى غربية، وتم نقل الجثة لمستشفى أشمون العام ونقل المصابين لمستشفى الباجور العام.

حملات الإدارة العامة للمرور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 4624 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1190 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و102 مخالفة السير بدون تراخيص، و11 مخالفات الدراجات النارية، و13 مخالفة موقف عشوائى، و23 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

في سياق مختلف صدم قطار موظفا خلال عبوره السكة الحديد بالبدرشين، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.