الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«انتحار معلن» ضيف شرف مهرجان «ليالي المسرح الحر» بالأردن

بوستر انتحار معلن
بوستر انتحار معلن

يشارك العرض المسرحي "انتحار معلن" في الدورة الـ16 من مهرجان ليالي المسرح الحر بالمملكة الأردنية الهاشمية في الفترة من 31 يوليو إلى 5 أغسطس المقبل، كضيف شرف خارج المسابقة، و العمل تأليف الكاتب السعودي الدكتور سامي الجمعان، تمثيل الفنانة التونسية منى التلمودى، إخراج المخرج المصري مازن الغرباوى، تصميم ديكور ومابينج رضا صلاح، تاليف موسيقى الدكتور طارق مهران، تصميم أزياء الدكتورة مروة عودة، وإنتاج رابطة الإنتاج المسرحي العربي المشترك ATPA.

انتحار معلن

مسرحية "انتحار معلن" مونودراما تتناول حياة الكاتبة والروائية الإنجليزية الشهيرة فرجينيا وولف Virginia woolf، بكل ما عاشته في حياتها من مآس، وما تركته من أثر إبداعي في الكتابة الروائية، وكذلك المنجز النقدي، وهي رائدة في المطالبة بحقوق المرأة، إلا أن إصابتها بمرض الهوس الاكتئابي ثنائي القطب، الذي كانت تسمع من خلاله ضجيجا وأصواتا في رأسها، مما وضعها تحت ملاحظة زوجها لونارد وولف دائما، نتيجة الانهيار العصبي الذي تعرضت له لأكثر من مرة، حتى إنها كررت محاولات الانتحار للتخلص من حياتها البائسة.

شخصية فرجينيا وولف على مستوى التأثر الأدبي والثقافي كبير، وتعد وولف من السيدات البارزات في مجال الأدب الإنجليزي في هذا العصر، وولدت لأب روائي ومؤرخ شهير آنذاك وأم ذات أصول هندية كانت متزوجة من شخص آخر ثم تزوجت والد فرجينيا، حسبما نقل موقع "بوستات"، والتي عُرف عنها أنها كانت منذ صغرها تهتم بكافة دروب الأدب وتحب القراءة وتعلمت من والدها الكثير من فنون الكتابة والنقد الأدبي، ولم تتوقف عند حد كتابة الروايات فحسب، بل كان لها أيضًا كتب ومؤلفات في النقد الأدبي مثل كتاب القارئ العادي، كما نجحت في مجال القصة القصيرة وكتبت العديد من المقالات الهامة في مجال النقد أيضًا، واعتبرت فرجينيا وولف واحدة من أكثر الأدباء تأثيرًا في القرن العشرين، ودائمًا ما تضم قوائم "أعظم الروايات في التاريخ" عملاً أو عملين لها، مع ظهور دائم لرواية "إلى الفنار"، ومن أهم مؤلفاتها: رواية الليل والنهار (1919م) ، ورواية السيدة دالواي (1925م)، ورواية إلى المنارة (1927م)، ورواية الأمواج (1930) ورواية السنوات (1937م).

الجدير بالذكر أنه سبق وأن شارك العرض المسرحي"انتحار معلن" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ومهرجان القاهرة للمونودراما، وحصل على العديد من الجوائز منها: أفضل ممثلة، أفضل سينوغرافيا مسرحية.

ليالي المسرح الحر الأدرن انتحار معلن ضيف شرف مهرجان المسرح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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