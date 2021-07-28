الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أبوالغيط ووزيرة خارجية جنوب السودان يبحثان تطورات الأوضاع في جوبا

أبوالغيط ووزيرة خارجية
أبوالغيط ووزيرة خارجية جنوب السودان

استقبل أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بياتريس خميسة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان؛ حيث نقلت الأخيرة تحيات رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى  الأمين العام. 

بدوره هنأ أبو الغيط الوزيرة بمناسبة احتفالات البلاد بذكرى مرور 10 أعوام على استقلال جنوب السودان، وطلب نقل تهانيه للرئيس سلفاكير ولحكومة وشعب جنوب السودان بهذه المناسبة.

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة في بيان، إن اللقاء تناول تعميق التعاون المؤسسي بين الجامعة العربية وجنوب السودان بحيث يعكس العلاقات التاريخية الوثيقة بين جوبا والدول العربية بما يدعم السلم والأمن والاستقرار الإقليمي وكذلك تطلعات شعوب المنطقة.

وأضاف المصدر أنه تم خلال اللقاء استعراض برامج الدعم الفني التي تقدمها المؤسسات والصناديق المنبثقة من جامعة الدول العربية لصالح تنمية القدرات والمهارات لأبناء شعب جنوب السودان.

واستكمل المصدر أن الجانبان قد أعربا خلال اللقاء عن الارتياح للتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين جنوب السودان والدول العربية وأهمية العمل على دعم هذه العلاقات كي تحقق طموحات شعوب المنطقة.

وأوضح المصدر أن الوزيرة بياتريس قدمت شرحا إلى السيد الأمين العام عن التطورات الإيجابية على الساحة الداخلية في جنوب السودان، وبما في ذلك التقدم المحرز في اتفاق السلام المنشط. 

كما أشادت بياتريس بنتائج الاجتماعات المثمرة التي عقدتها خلال زيارتها الحالية إلى القاهرة في إطار اللجنة العليا المشتركة.

ووصلت وزيرة خارجية دولة جنوب السودان، بياتريس واني، إلى القاهرة الإثنين الماضي، قادمة من تركيا فى زيارة لمصر، تستغرق عدة أيام تبحث خلالها دعم علاقات التعاون الثنائي، إلى جانب استعراض آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة الإثيوبي.

وكانت الوزيرة التقت وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، أثناء زيارته لجوبا أواخر يونيو الماضي، حيث أجرى الجانبان مشاورات بشأن تدعيم التعاون الثنائي، وانعقاد اللجنة العليا المشتركة.

 

أمبن جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط وزيرة خارجية جنوب السودان بياتريس خميسة لقاء الرئيس سلفاكير ميارديت

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