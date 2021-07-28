وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قائد الجيش اللبنانى

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبنانى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعمق العلاقات التى تربط بين القوات المسلحة المصرية واللبنانية، وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أشاد قائد الجيش اللبنانى بدور مصر الرائد فى المنطقة ودور القوات المسلحة المصرية فى تطوير قدراتها القتالية للحفاظ على أمن مصر القومى.

وكانت قد أجريت مراسم استقبال رسمية لقائد الجيش اللبنانى بمرافقة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

كما التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبنانى، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التى تحظى باهتمام الجانبين المصرى واللبنانى فى ضوء علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة.