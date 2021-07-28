الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة العراقية: الموجة الحالية لكورونا هى الأخطر

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، عن أن البلاد تمر الآن بموجة وبائية هي الأخطر، حيث ارتفعت نسبة الحالات الشديدة، فيما تواجه المؤسسات الصحية ضغطا كبيرا بسبب الحالات التي تحتاج إلى عناية خاصة، والحالات الحرجة والصعبة.

وشددت الوزارة- في بيان- على ضرورة "الالتزام بأساسيات الوقاية المتمثلة بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتلقي اللقاحات"، مشيرة إلى أن استمرار ارتفاع الإصابات سيشكل ضغطًا أكبر على المؤسسات الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 13 ألفًا و515 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 آلاف و217 حالة شفاء، و66 وفاة بالفيروس، مسجلة بذلك أعلى حصيلة إصابات منذ تفشي الجائحة.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 195.3 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.93 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 195 مليونا و329 ألف حالة، وإجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و177 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3.93 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وإيران.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

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