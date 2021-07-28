الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

حوادث

إحالة دعوى ضد اليوتيوبر أكرم سلام إلى المحكمة الاقتصادية

اليوتيوبر أكرم سلام
اليوتيوبر أكرم سلام

قررت محكمة جنح السيدة زينب، اليوم الأربعاء، إحالة الجنحة المُقدمة من المحامي أشرف فرحات ضد اليوتيوبر أكرم سلام إلى المحكمة الاقتصادية، كما أمرت بإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تنفيذ الإحالة.

وأقام أشرف فرحات، المحامي بالنقض، جنحة مُباشرة ضد أكرم أمين محمود وشهرته أكرم سلام الشهير على قنوات اليوتيوب بـ"سباب الأعراض"، يطالب فيها بتوقيع أقصى عُقوبة على المشكو في حقه، وإلزامه بتعويض مدني مؤقت قدره 40 ألف وواحد جنيه، لما تضرر منه معنويًا، والمادية بتهمة السب والقذف في حقه علنًا بطريق التعمد والتشهير به وبسمعته.

وأوضح في بلاغه أنه ظهر مُؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال قناة تحمل اسم “أكرم سلام”، وهي قناة يُلقبها الجميع بقناة “سب الأعراض والنيل من السيدات”، ووصفهن بأبشع الألفاظ ولم يسلم منه أحد، لا شخصيات عامة ولا أصحاب قنوات على ساحة اليوتيوب، حيث إن أي امرأة تُخالفه الرأي يطلق عليها “شمال” و"ريكلام" و"رقاصة" و"زبالة"، ويسبها بألفاظ نابية، وذلك عن طريق قناته الرسمية وأخرى أطلق عليها اسم “أكرم سلام 2”.

وأشار فرحات إلى أنه في الآونة الأخيرة قام المشكو في حقه بعمل فيديو، ووضع فيه صورته الشخصية "فرحات" على صورة مُصغرة للفيديو وصور بعض القنوات، وأطلق عليه “الحرافيش”، وأخذ يُوجه عبارات التنمر والسب والقذف في حقه والبصق عليه في مُواجهة الشاشة، قائلًا: "يا محامي يا فاشل يا عرة".

وأرفق فرحات ببلاغه أسطوانة مُدمجة تحوي الفيديوهات التي يقوم المشكو في حقه بسبه فيها بما تم سرده في هذا البلاغ وأكثر بكثير، بما يُخالف القيم والمبادئ للمجتمع المصري بشكل عام، وفيديوهات أخرى تتضمن أسلوب بلطجة وتحريض على الإيذاء لأي شخص، حيث إن من يطالعها يتضح قيام المشكو في حقه بنشره بقصد العرض والتشهير، مُعتديًا على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري بأن نشر مقاطع تسجيلية وذات البث الحي عبر حسابه الخاص باليوتيوب.

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