أكد ندمه على التسوية التي أوصلت عون لرئاسة الجمهورية

رسائل سعد الحريرى للبنانيين: الإخوان جماعة متطرفة وأنا ضد تغيير اتفاق الطائف

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 04:56 م 7/28/2021 4:56:26 PM

سعد الحريرى