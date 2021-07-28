أكد ندمه على التسوية التي أوصلت عون لرئاسة الجمهورية
رسائل سعد الحريرى للبنانيين: الإخوان جماعة متطرفة وأنا ضد تغيير اتفاق الطائف
وجه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، عقب تولى نجيب ميقاتي رئاسة الحكومة اللبنانية، عدة رسائل للبنانيين والمجتمع الدول وعلى رأسهم رئيس الحكومة المكلف.
وترصد "الدستور" خلال التقرير التالى أبرز رسائل "الحريري" في لقائه شبكة سكاي نيوز عربية:
- أشعر بالندم على التسوية التي أوصلت ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية.
- أدعم نجيب ميقاتي بقوة في تشكيل الحكومة.
- دعا إلى رفع الحصانات عن الجميع في قضية انفجار مرفأ بيروت.
- مصلحة لبنان تكمن في أن ينجح "ميقاتي" في تشكيل الحكومة.
- وفى رسالة لعون قال الحريرى: "لم أكن أتوقع بحياتي أن يكون بهذه النفسية، لكني أبرمت التسوية لوقف الانهيار والاقتتال".
- اعتذر عن تشكيل الحكومة لاقتناعه بأن الأمر أصبح شخصيا مع الرئيس عون.
- أكد أن المشكلة قائمة في تطبيق الدستور طالما هناك حزب مسلح وحزب آخر يفسر الدستور بحسب مزاجه السياسي.
- وفى رسالته للمواطنين والمجتمع الدولي، قال الحريرى: "لم ندخل في سياسات تحرق البلد وتجلب الفتن إلى لبنان كما فعل آخرون".
- الإخوان جماعة متطرفة لو لم تكن منهم فأنت لست مسلما
- كما وجه رسالة للإخوان قائلا: "بعض المتطرفين، كالإخوان، مشكلتنا الأساسية معهم، أنك لو لم تكن منهم فأنت لست مسلما وهذا ما يحصل معنا في لبنان مع بعض الأطراف".
- أكد أنه ضد تغيير اتفاق الطائف، لافتا إلى أن مواقف الأحزاب المسيحية من ميشال عون إلى سمير جعجع، للأسف هي لتثبيت الفراغ.
- أكد أن انفجار مرفأ بيروت خسارة وطنية وليست خسارة مسيحية، قائلا: بيروت ذبحت، وطالبنا بمحكمة دولية في انفجار المرفأ في اليوم التالي.
- وكانت آخر رسالة له خلال حواره مع سكاى نيوز عربية: "الثورة التي نراها في لبنان ستكرس وجودها في نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة".