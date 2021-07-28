طلب التحريات فى مصرع موظف صدمه قطار فى البدرشين

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة موظف لقى مصرعه، صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في البدرشين بمحافظة الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بمصرع شاب صدمه قطار في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال إجراء التحريات أن موظفًا بمكتب بريد خلال عبوره السكة الحديد، صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

- إرشادات لتفادي حوادث القطارات

تواجه منظومة السكة الحديد أسبابًا كثيرة للحوادث، من بينها استعجال المواطن وعبوره من غير الأماكن المحددة لذلك يعرض حياته للفقد تحت عجلات القطار، وكذلك الوقوف على الأبواب أو الخروج بالجسم من النوافذ أو الجلوس أعلى القطارات أو العبور على المزلقان أو أماكن غير مخصصة للمشاة وقت مرور القطار.

ويجب على المواطنين إجراءات الأمان وتوخي الحذر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية مع الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة حفاظًا على أرواحهم، واتباع إجراءات السلامة التي من ضمنها عدم عبور المزلقانات أو إشارات السكة الحديد أثناء غلقها، والحفاظ على أرواحهم من الموت تحت عجلات القطار.