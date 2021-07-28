أسباب إسقاط الإكوادور جنسية جوليان أسانج مؤسس «ويكليكس»

ألغت الإكوادور جنسية جوليان أسانج، مؤسس موقع “ويكيليكس” الموجود حاليًا في أحد السجون البريطانية.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد أخطر نظام العدالة في الإكوادور الأسترالي رسميًا ببطلان تجنيسه في خطاب جاء ردًا على مطالبة قدمتها وزارة خارجية الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

ويُعاد النظر في التجنس عند منحه بناءً على إخفاء الحقائق ذات الصلة أو المستندات المزورة أو الاحتيال.

وقالت السلطات الإكوادورية إن خطاب التجنيس الذي أرسله أسانج يحتوي على العديد من التناقضات والتوقيعات المختلفة والتغيير المحتمل في المستندات والرسوم غير المدفوعة ، وغيرها من الأمور.

وقال كارلوس بوفيدا ، محامي أسانج ، إن القرار اتخذ دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ولم يُسمح لأسانج بالمثول أمام القضاء للدفاع عن نفسه.

وأكد “بوفيدا”: أنه سيقدم طعونًا يطلب فيها توضيحًا للقرار، قائلا: "الأمر أكثر من أهمية الجنسية، إنها مسألة احترام الحقوق واتباع الإجراءات القانونية في سحب الجنسية".

حصل أسانج على الجنسية الإكوادورية في يناير 2018 كجزء من محاولة فاشلة من قبل حكومة الرئيس آنذاك لينين مورينو لتحويله إلى دبلوماسي لإخراجه من سفارتها في لندن.

ويوم الاثنين ، ألغت محكمة Pichincha للمسائل الإدارية الخلافية هذا القرار.

وقالت وزارة الخارجية الإكوادورية، إن المحكمة "تصرفت بشكل مستقل واتبعت الإجراءات القانونية الواجبة في قضية وقعت خلال الحكومة السابقة وأثارت من قبل نفس الحكومة السابقة".

وأكدت الصحيفة البريطانية أن أسانج البالغ من العمر 50 عامًا، موجود في سجن بلمارش شديد الحراسة في لندن منذ اعتقاله في أبريل 2019 لتخطي الكفالة قبل سبع سنوات خلال معركة قانونية منفصلة.

أمضى أسانج سبع سنوات مختبئًا داخل سفارة الإكوادور بلندن، حيث فر في عام 2012 لتجنب تسليمه إلى السويد لمواجهة مزاعم الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وهو ما نفاه.

وأسقطت السويد التحقيقات في الجرائم الجنسية في نوفمبر 2019 بسبب مرور وقت طويل.

ووجه المدعون الأمريكيون لائحة اتهام إلى أسانج بشأن 17 تهمة تجسس وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام الكمبيوتر بسبب نشر ويكيليكس لآلاف الوثائق العسكرية والدبلوماسية المسربة.

وتصل عقوبة التهم إلى السجن 175 عامًا كحد أقصى في حالة إدانتهم بجميع التهم.

في وقت سابق من هذا الشهر، منحت المحكمة العليا في بريطانيا الإذن للحكومة الأمريكية للطعن في قرار عدم إمكانية إرسال مؤسس موقع “ويكيليكس” إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم التجسس.

وفي يناير، رفض قاضي محكمة أدنى طلبًا أمريكيًا بإرسال أسانج إلى الولايات المتحدة.