إيمان عنان توقع المجموعة القصصية «كنت لك» بالأوبرا.. 5 أغسطس

تقيم الكاتبة والأديبة إيمان عنان ندوة وحفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية الجديدة الخاصة بها بعنوان "كنت لك"، في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق الخامس من شهر أغسطس المقبل، بمسرح سينما الحضارة بالأوبرا، التابع لقطاع الفنون التشكيلية.

ومن المقرر أن يشارك في الندوة والمناقشة الدكتور حسام عقل، أستاذ الأدب والنقد كلية التربية جامعة عين شمس، والدكتور وائل علي، أستاذ مساعد في كلية التربية جامعة عين شمس، وأستاذ الأدب والنقد الدكتور عايدي علي جمعة بجامعة أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة، وتدير الندوة الدكتورة غادة صلاح الدين، بحضور كوكبة كبيرة من النقاد والأدباء والمثقفين وكذلك المهتمين بالكتابة القصصية وجمهور المتابعين بالأوبرا.

وعلى غلاف المجموعة القصصية نقرأ: يبدو غريبًا غامضًا وهو يحتضن ريشته بأنامله النحيلة، لم يعد قادرًا على مغادرة الشاطئ الذي شهد ذكرياته السعيدة والمؤلمة، استسلم للوحدة، لم تقو على مسامرته سوى ريشته وألوانه وألواحه الورقية، كانت لوحاته تتسم بالغموض، أحيانًا كان يرسم وديانًا أو آفاقًا ممتدة بلا نهاية، وأحيانًا كان يرسم هياكل آدمية وتلالًا وأمواجًا تحمل نوارس ميتة، لكن أنامله شرعت هذه المرة في رسم خطوط عشوائية لفتت أنظار من حوله ممن لم يقو أحدهم على فك طلاسمه، كان شاردًا وبدا منفصلًا عن العالم كأنه في جزيرة تتوسط البحر، اكتملت أركان لوحته، ذكريات أحياها على لوحته الورقية تلك، لم يمنعه القدر من أن يطلق لأحلامه العنان.

جدير بالذكر أن الأديبة إيمان عنان حاصلة على ليسانس آداب قسم علم اجتماع جامعة عين شمس، وعضو النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بالإضافة إلى أنها عضو هيئة تحرير مجلة ضاد التي تصدر عن اتحاد الكتاب.

وقد فازت عن مجمل أعمالها الإبداعية بعدة جوائز وتكريمات من مؤسسات ثقافية ونقابات مهنية، وقدر لها 3 روايات: قدر لا يرد، العزف على وتر، الرحيل، أوتذكرني.