الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم دمياط» تكرم الأولى على الدبلومات الفنية

تكريم الأولى على
تكريم الأولى على الدبلومات الفنية بدمياط

كرم "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالبة "آلاء ريحان محمد اللاوندي" الحاصلة على مركز أول جمهوري في دبلوم المدارس للشئون الفندقية والخدمات السياحية قسم "مطبخ".

وأهدى "وكيل الوزارة" شهادة تقدير للطالبة "آلاء، تقديراً لتفوقها الدراسى متمنياً لها النجاح والتفوق فى المرحلة الدراسية القادمة، حيث احتلت المركز الأول جمهوري في دبلوم المدارس للشئون الفندقية والخدمات السياحية قسم "مطبخ" للعام الدراسى الحالى.

وأعرب "وكيل الوزارة" عن تقديره لعائلة الطالبة آلاء ومابذلوه من جهود، مشيداً بجهود القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، لافتاً إلى ضرورة بذل المزيد العمل والجهد لدفع عجلة المنظومة التعليمية، وحث الطلاب على التفوق والنجاح، واحتلال المراكز الأولى دائما.

حضر التكريم محمد الحداد مدير عام التعليم الفني وخالد محيلب مدير إدارة التعليم التجاري والفندقي وحامد محمود النيلي مدير مدرسة رأس البر الفندقية.

وهنات  الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، الطالبة "آلاء ريحان محمد اللاوندي"، الحاصلة على مركز أول جمهورية في دبلوم المدارس للشئون الفندقية والخدمات السياحية قسم مطبخ.

كما هنأت "المحافظ" الطالبة إسراء فاروق غازي الحاصلة علي المركز السابع على مستوى الجمهورية في دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع بدمياط الجديدة.

كما وجهت المحافظ شكرها للقيادات التعليمية بدمياط، على جهودهم للنهوض بالمنظومة التعليمية ، لاسيما فيما يتعلق بمنظومة التعليم الفني الذي يهدف إلى تخريج كوادر فنية من الطلاب قادرة علي مواكبة التطور العلمي في شتي التخصصات الفنية التي تخدم المجتمع.

ومن جانبه أكد "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن الدكتورة المحافظ تولى اهتماما كبيرا بتشجيع المتفوقين من أبنائها الطلاب تحفيزا لهم ولزملائهم في الصفوف الأخرى، مؤكده توصيل رسالة للطلاب أن الدولة تعتني وتهتم بالمتفوقين والمجتهدين، وتسعى جاهدة إلى استمرار تفوقهم الدراسي الذى وصلوا إليه.

وكان "وكيل الوزارة"  قد أجرى اتصالا تليفونيا بالطالبة "آلاء ريحان محمد اللاوندي"، الحاصلة على مركز أول جمهورية في دبلوم المدارس للشئون الفندقية والخدمات السياحية قسم مطبخ، فور إعلان النتيجة وبلغها تهنئته، كما هنأ الطالبة إسراء فاروق غازي الحاصلة علي المركز السابع على مستوى الجمهورية في دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع بدمياط ، متمنيا لهما دوام التقدم والتوفيق.

بدمياط الطالبة دبلوم مطبخ راس البر

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

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