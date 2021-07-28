الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يُشدد على ضرورة التنسيق للانتهاء من المشروعات الجارية

المجلس التفيذى
المجلس التفيذى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة وتذليل العقبات أمام المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، قائلاً إن دور المسئول التنفيذي العمل على الوصول لحلول عاجلة لأي مشكلات أو عقبات تواجه تنفيذ تلك المشروعات ، مؤكداً أننا جميعاً نعمل لخدمة المواطن وللصالح العام.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء محمد أبو شقة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، واللواء رضا فوزي مدير إدارة المرور، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري المديريات الخدمية بالمرور الميداني لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة وحي وإلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لنهوها في التوقيتات الزمنية المحددة لدخولها الخدمة والاستفادة من المبالغ المرصودة لتنفيذها.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري لإحداث نقلة نوعية وحضارية في مستوى الخدمات المقدمة لقاطنيه، لافتاً إلى أن الأعمال تسير على قدم وساق بقرى مركز الحسينية، حيث تم تحديد 41 قرية و740 تابع لتدخل ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة وتغيير الحياة للأفضل.

وقبل بدء الاجتماع، كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق والمشرفة على مكتبة مصر العامة بفاقوس بمنحها شهادة تقدير، وذلك لتميز التقرير السنوي لمكتبتي مصر العامة بالزقازيق وفاقوس بين مكتبات المنظومة العشرين.

محافظة مستوى الشرقية تنسيق اجتماع تراس مشكلات

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