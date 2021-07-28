نائب محافظ القاهرة يتفقد عدد من المواقع بشمال القاهرة

قام اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بعمل جولات بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل.

وتفقد نائب المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع الشيخ غراب بحى حدائق القبة بحضور رئيس الحى وأكد نائب المحافظ على الاستمرار فى متابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير شوارع الحي.

جولة نائب محافظ القاهرة

كما تفقد اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية جمعية دار الأمل للأيتام بحى حدائق القبه بحضور السيد رئيس الحى والشؤن الاجتماعية وذلك لمتابعة سير العمل والأنشطة الثقافية والاجتماعية والصحية والتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأصدر الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية تعليماته لرؤساء الأحياء بعمل حملات دورية ورقابية بنطاق الحى لمتابعة ورصد الاشغالات وإزالة اى معوقات بالشارع لإعادة الانضباط للشارع وسيولة حركة المرور.

وقام مساء أمس روساء أحياء الساحل وشبرا وبمعاونة شرطة المرافق والأجهزة المعاونة بعمل حملة مكبرة بشارع شبرا ومتفرعاتة لمتابعة ورصد الاشغالات وإزالتها وتم ضبط ومصادرة اشغالات وتم ايداعهم بمخازن الحى وجارى المتابعة.

كان قاد الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية حملة مكبرة بشارع شبرا ومتفرعاته لمتابعة ورصد الإشغالات وإزالتها لإعادة الانضباط للشارع المصرى وتم ضبط ومصادرة سيارات باعة جائلين واستندات وحواجز حديدية من أمام المحلات والمقاهي وعلى الأرصفة وايداعهم بمخازن الحى بحضور رؤساء أحياء الساحل وشبرا وروض الفرج والأجهزة المعاونة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأجرى الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، الاثنين، سلسلة جولات بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل.

جولة نائب محافظ القاهرة

وتفقد نائب المحافظ المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء، بحضور رئيس حى روض الفرج لمتابعة سير انتظام العمل والتأكيد على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتفقد نائب المحافظ اليوم أرض موقف ميكروباص إمبابة سابقا، بحضور رئيس حى روض الفرج استعدادًا لتجهيزه لعمل باكيات فى إطار إنشاء أسواق جديدة بشارع ترعه جزيرة بدران بحى روض الفرج.

كما قام نائب المحافظ بزيارة جمعية المساعى الخيرية لإيواء الفتيات بحى روض الفرج، بحضور رئيس الحى؛ لمتابعة الأنشطة والخدمات المقدمة داخل الجمعية والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وعقد نائب المحافظ للمنطقة الشمالية اجتماعًا بحضور أشرف حلمى مدير مديرية الطرق ورئيس حى حدائق القبة ورئيس حى الزاوية الحمراء ورئيس حى الشرابية؛ لمتابعة ومناقشة تنفيذ خطة رصف شارع بورسعيد وشارع الشركات فى ضوء خطة الرصف وتطوير شوارع الحى، كما ناقش نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية مع لجنة فحص التراخيص للمنطقة الشمالية، سبل استصدارها وتحديدها المواطنين.

جولة نائب محافظ القاهرة

وقام االدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بعمل جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل ورصد حالة النظافة بالشوارع.

وتفقد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية أعمال سوق داير الناحية بحى الزاوية الحمراء بحضور رئيس حى الزاوية الحمراء لمتابعة مستجدات التطوير والتجهيزات الجارية بالسوق.

وأكد نائب المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير.

جولة نائب محافظ القاهرة

وواصل الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية وتفقد مبنى حى الزاوية الحمراء بحضور رئيس الحى وذلك لمتابعة سير انتظام العمل بإدارات الحى كما تفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالحى لمتابعة أعمال المركز والتأكيد على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.