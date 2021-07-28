تسيير 79 رحلة جوية لمصر للطيران بمطار القاهرة غدًا

تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، غدا الخميس، 79 رحلة جوية بمعدل 55 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، دبي، ندجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، امستردام، بروكسل، فرانكفورت، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، عمَان، الشارقة، نيروبي، جوهانسبرج، عنتيبي، أديس أبابا، اسمرا، بغداد، تونس، الدوحه.

كما تسير الشركة الوطنية للطيران ٢٠ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٨٨٠١ راكبا.

وتشهد المطارات المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

يذكر أن المطارات تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح لمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

فيما يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR، فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا، حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.