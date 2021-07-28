الولايات المتحدة تنصح المطعمين من «كورونا» باستمرار ارتداء الكمامات

أوصت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في أحدث توجيهاتها، الأشخاص المحصنين ضد كورونا، باستئناف ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة في أجزاء معينة من البلاد، وذلك في مواجهة تفشي سلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس المستجد.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكيةـ في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- عن أحدث التوجيهات الجديدة الصادرة عن أعلى هيئة صحية في الولايات المتحدة، قولها إن جميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر والموظفين وزوار بعض المدارس يتعين أن يرتدوا كمامات عندما يستأنف الطلاب الدراسة بشكل فعلي، بغض النظر عن حالة التطعيم.

وأكدت التوجيهات المحدثة ضرورة استمرار الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين يعيشون في أماكن ذات معدلات عدوى مرتفعة، في ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة العامة، مع التأكيد على استمرار فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الوقاية من الأمراض الشديدة التي تستلزم دخول المستشفيات أو تؤدي إلى الوفاة.

ورأت الصحيفة الأمريكية أن هذه الخطوة تحييد عن إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الصادرة مايو الماضي والتي قالت إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم لم يعودوا بحاجة إلى ارتداء الكمامات أو الالتزام بالتباعد الاجتماعي في معظم الأماكن المغلقة والمفتوحة.

وأضافت أن هذه التوصيات تعكس توجيهات المراكز الأمريكية بشأن المدارس بعد أن قالت في وقت سابق من شهر يوليو الجاري إن المعلمين والطلاب الذين لم يتم تطعيمهم هم فقط من يحتاجون إلى ارتداء الكمامات في المدارس، مع العلم أن الأطفال دون سن 12 عامًا غير مؤهلين للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ونقلت "وول ستريت جورنال"، عن روشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، قولها إن المعطيات الواردة من مختلف الولايات الأمريكية تدل على أنه في حالات نادرة يمكن للأشخاص الذين تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا نقل هذه السلالة من الفيروس إلى الآخرين.

وأضافت والينسكي: "في الأيام الأخيرة أطلعت على بيانات علمية جديدة، تشير إلى أن سلالة "دلتا" لها سلوك مختلف عن السلالات الأخرى من كوفيد-19"