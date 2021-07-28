محافظ القليوبية يهنئ أوائل الدبلومات الفنية

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمكتبه أوائل المدارس الثانوية الفنية الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية وهم: الطالب عبد الله رضا عبد الله الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية (نظام الثلاث سنوات) بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد والحاصل على مجموع 696 من 700 درجة، والطالبة شروق جمال علي السيد الأولى على مستوى الجمهورية بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية (نظام خمس سنوات) بمدرسة مسطرد الزراعية بمجموع 460 من 540 درجة، والطالبة هاجر أيمن عبد الغني السيد الأولى على مستوى الجمهورية بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية (نظام الخمس سنوات) بمدرسة بهتيم الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية والحاصلة على مجموع 301 من 320 درجة.

وقدم المحافظ التهنئة لهم على تفوقهم الدراسي، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى متمنيا لهم التوفيق فى حياتهم الدراسية والعملية.

كما قدم التهنئة والشكر لقطاع التعليم الفني بالمحافظة على الجهد المبذول في تحقيق هذه النتيجة المشرفة، متمنياَ التوفيق لجميع الطلاب.

جاء الاستقبال بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والأستاذ صادق السيد محمد مدير عام التعليم الفني وأولياء أمور أوائل الطلبة.

وفى سياق متصل اعتمدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مواعيد إمتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الدراسي 2020 – 2021 لصفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي.

وأوضحت المذكرة التي أعدها الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وتم عرضها واعتمادها من المحافظة اليوم انه تقرر ان تكون امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2021 القليوبية للتعليم الأساسي العام والرياضي في المدة من 11 إلي 17 أغسطس لمدة 6 أيام، أما بالنسبة لامتحان الشهادة الإعدادية المهنية 2021 للتعليم الأساسي المهني في الفترة من 5 إلي 11 أغسطس لمدة 6 ايام.