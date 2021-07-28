شركة طيران مصرية تسيّر رحلات منتظمة لـ3 مطارات روسية

كشفت مصادر مطلعة في الشركة القابضة المصرية للمطارات والملاحة الجوية عن حصول إحدى شركات الطيران الخاصة المصرية على موافقة الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، بتسيير رحلات منتظمة من شرم الشيخ والغردقة إلى 3 مطارات روسية، عقب استئناف الرحلات الروسية من والى المنتجعات المصرية السياحية خلال الفترة المستقبلية.

أضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن شركة الطيران الخاصة المصرية ستسير رحلاته الجوية المنتظمة وغير المنتظمة "الشارتر" من مطارى شرم الشيخ والغردقة إلى مطارات موسكو وسانت بطرسبرغ وسامارا، حيث سيتم تنفيذ عمليات النقل الجوي في إطار استئناف برنامج الطيران مع المنتجعات المصرية والمقرر انطلاقه في 9 أغسطس المقبل.

أشارت المصادر إلى أن السلطات المختصة بوزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني وافقوا على السماح لشركات الطيران الخاصة على تسيير رحلات جوية سياحية مباشرة وغير مباشرة بين المنتجعات المصرية والمطارات الروسية عقب عودة التشغيل الفعلي والرسمي خلال أغسطس المقبل، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تدعيم شركات الطيران الخاصة المصرية.

أوضحت المصادر أن قطاعات وشركات ومطارات وزارة الطيران المدني أصبحت جاهزة ومستعدة لعودة استئناف الرحلات الجوية السياحية الروسية المباشرة وغير المباشرة الى المطارات السياحية المصرية، وذلك وفقا لتقارير الوفود الأمنية الروسية التي تتفقدت عمليات وسائل الحماية الأمنية والتأمينية بمطارى الغردقة وشرم خلال السنوات الماضية، حيث لم يتم كتابة أية ملاحظات او تعليقات جوهرية عن عمليات التامين المتبعة بالمطارارين، فضلا عن تشديد سلطات مطارى الغردقة وشرم الشيخ الدوليين الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة الرحلات الجوية والتجارية التي تستخدم المطارين.

وتابعت المصادر أن حصول مطارى الغردقة وشرم الدوليين على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الاعلى للمطارات خلال الربع الأول من العام الجاري، ساهم بشكل كبير وفعال ومؤثر على زيادة اطمئنان دول العالم لتسيير رحلاتها المباشرة وغير المباشرة الى المنتجعات السياحية المصرية، رغم استمرار وانتشار فيروس كورونا بمختلف انحاء العالم حتى الآن.