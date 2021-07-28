3697 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فيتنام

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3697 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات في الموجة المستمرة للجائحة إلى أكثر من 116 ألفًا و900 حالة، طبقا لما ذكرته صحيفة "في. إن إكسبرس" الفيتنامية.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة، سجلت هو تشي مينه سيتي أعلى عدد وهو 2334 حالة، تلاها إقليم "بينج دونج" المجاور 631، ثم إقليم "ميكونج دلتا" 153.

وسجلت البلاد اليوم، 6559 حالة إصابة بشكل إجمالي، منها 4449 حالة في هو تشي مينه سيتي.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين في البلاد حتى أمس 21 ألفا و340 شخصا، بينما بلغت حصيلة الوفيات أمس 524 حالة.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد- 19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.