الأربعاء 28 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

3697 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فيتنام

كورونا في فيتنام
كورونا في فيتنام

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3697 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات في الموجة المستمرة للجائحة إلى أكثر من 116 ألفًا و900 حالة، طبقا لما ذكرته صحيفة "في. إن إكسبرس" الفيتنامية.
ومن بين حالات الإصابة الجديدة، سجلت هو تشي مينه سيتي أعلى عدد وهو 2334 حالة، تلاها إقليم "بينج دونج" المجاور 631، ثم إقليم "ميكونج دلتا" 153.
وسجلت البلاد اليوم، 6559 حالة إصابة بشكل إجمالي، منها 4449 حالة في هو تشي مينه سيتي.
 وبلغ إجمالي عدد المتعافين في البلاد حتى أمس 21 ألفا و340 شخصا، بينما بلغت حصيلة الوفيات أمس 524 حالة.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد- 19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

روسيا المملكة المتحدة وزارة الصحة الصين الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

الأكثر قراءة

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

«الأرصاد» تُحذر من حالة طقس الغد

موعد بدء الدراسة 2021 للمدارس والجامعات

حقيقة منح الموظفين إجازة رسمية الخميس المقبل

تجديد حبس حسن راتب في قضية «الآثار الكبرى» 15 يوما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

وسام الاحترام.. واستحقاق الفنان

سمر عادل

إسرائيل في الاتحاد الأفريقي

ألفة السلامى

«الشرعية للشعب».. حكومات «النهضة» المتعاقبة اكتفت بالفرجة على تونس وقت الاحتضار ودفن الجثث

إبراهيم داود

منزلة الشاعر الجديد

ماجد حبته

قانون الرى الجديد

د. داليا مجدي عبدالغني

السيسى.. وعودة عصر الازدهار

علي سعدة

الإرهابية والإدارة الأمريكية.. وحقوق الإنسان

يسرى عبيد

تونس تنتفض ضد الإخوان.. النهاية تقترب

صور

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

عشانا عليك يا رب وغدانا لو تحب.. باعة جائلين في القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عمانية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى أحد أسباب معركة الأمعاء الخاوية

توقعات بإعطاء جرعة ثالثة من لقاح «فايزر» لكبار السن في إسرائيل

"أزمة بيجاسوس".. التفاصيل الكاملة لتورط إسرائيل في أكبر قضية تجسس عالمي