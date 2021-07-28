إعدام متهم دفن زوجته وهى على قيد الحياة فى الأقصر

قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار عمرو عبدالحميد، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقا لمتهم بقتل زوجته عبر دفنها وهى على قيد الحياة داخل حفرة في منزله لخلافات زوجية بينهما، وذلك منذ أكثر من عام بقرية البغدادى التابعة لمركز ومدينة البياضية شمال محافظة الأقصر.

وصدر الحكم من المحكمة بعضوية المستشارين أحمد صهيب وتامر أحمد رضا، وأمانة سر حسن عبدالراضى أبوالحسن وأحمد محمد الطاهر.

- تفاصيل القضية

وتعود أحداث القضية للعام الماضي 2020، حيث تلقى مدير أمن الأقصر وقتها إخطارا من رجال المباحث بمركز شرطة الأقصر، يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بمنطقة البغدادي، وعلى الفور انتقل فريق المباحث لمكان الواقعة، وتمكنوا من العثور على جثة لسيدة تدعى "ن. م. ف" وتبلغ من 20 سنة.

وتبين أنها لقيت مصرعها خنقاً على يد زوجها "أ. ي. ع" والبالغ من العمر 22 سنة، حيث تبين أنهما متزوجان منذ 5 أشهر، وسرعان ما نشبت خلافات بينهما قام على إثرها الزوج المتهم بخنقها وقام بدفنها في حفرة أمام منزلهما، وتمكن رجال الشرطة من القبض عليه، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 1536 إداري مركز شرطة البياضية، وتم التحفظ على جثمان الزوجة فى مشرحة المستشفى، لحين عرضها على الطب الشرعي.

وتبين أن المتهم قام بتوثيق اليدين من الخلف وخنقها واقتادها لحفرة عبارة عن بير للصرف الصحى بالقرية داخل المنزل، وقام بإلقاء زوجته داخل البئر عقب توثيق القدمين ودفنها بالتراب حتى فارقت الحياة بنية القتل، وقضت المحكمة بإحالة أوراق المتهم للمفتى، وبعدها بالإعدام وذلك بعد ورود الرأي الشرعي من فضيلة المفتى في الواقعة.

وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بسرعة إنهاء تحريات المباحث حول الحادث للتحقيق بالواقعة، حيث تم قيد الواقعة برقم 762 جنايات الأقصر، وإحالتها لمحكمة جنايات الأقصر برقم 2868 جنايات، وخلال الجلسة تم النطق بإعدام المتهم، والتي أكدت في الحكم الصادر بأن الزوج المتهم قتل المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد وأنه "بيت النية وعقد العزم على قتلها بسبب شكه في سلوكها وكثرة المشاجرات بينهما".