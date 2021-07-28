«الزراعة» تكشف سبب ارتفاع أسعار البطاطس

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الخدمات والمتابعة متابعة مخزون البطاطس في الثلاجات لضبط أسعار البطاطس في الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال تقرير لوزارة الزراعة، إن الزيادة في أسعار البطاطس نتيجة انخفاض المساحات عن العام الماضي لاتجاه المزارعين بزراعة محاصيل أخرى نتيجة انخفاض الأسعار العام الماضي، حيث وصل سعر البطاطس 7 جنيهات في الأسواق.

وأكد التقرير أن إنتاجية محصول البطاطس من الموسم الصيفى بلغت مليوني طن وأنه تم زراعة العروة الصيفى لحوالى 130 ألف فدان، الغالبية العظمى من المساحة تم زراعتها فى الفترة من 1 ديسمبر 2020 وحتى 20 يناير 2021، وبلغت إنتاجية الفدان فى المتوسط من 14 إلى 17 طنا.

وأضاف التقرير أن متوسط الإنتاج الإجمالى من المحصول خلال العروة الصيفية سجل 1.9 مليون طن تم حصادها فى الفترة من 20 ابريل إلى 30 مايو 2021.

وأوضح التقرير أنه تزامن إنتاج العروة الشتوية المحيرة التى يتم تثبيتها فى اواخر مارس واول أبريل 2021 ،مع انتاج العروة الصيفية والتى زرعت فى نوفمبر 2020 وتم تقليعها فى مايو.

وبناء عليه ستستمر الأسعار على ما هى عليه بدون تغيرات كبيرة خلال الأسابيع القليلة القادمة لا ارتفاعات أو انخفاضات كبيرة ، وسيحدد اتجاه السعر حجم الصادرات من البطاطس المحيرة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وكان قد توقع عدد من التجار ارتفاع أسعار البطاطس خلال سبتمبر المقبل مع زيادة وتيرة التصدير لأعلى مستوى لها، فى ظل تراجع المساحات بنحو 100ألف فدان لتصل حاليا إلي 375 ألف فدان بدلا من475الف فدان عام 2020

وتواصل وزارة الزراعة ريادة إنتاجية المحصول من خلال تحسن الخدمة للمزارعين