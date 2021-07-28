أسهل طريقة عمل اللحمة بالبصل بمكونات بسيطة وفوائدها الصحية للجسم

تعتبر اللحمة من الوجبات الأساسية على سفرتك والتي تحتاج التنويع في أعدادها، خاصة أنها من الأطعمة المفضلة لدى الكثير، بالإضافة إلي أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن ، ونرصد في "الدستور" عبر السطور التالية طريقة عمل اللحمة بالبصل.

مكونات طريقة عمل اللحمة بالبصل

لحم بقر مقطع إلى مكعبات

بصل مقطع إلى مكعبات متوسّطة الحجم

2 فص ثوم مفروم

ملعقتان كبيرتان زيت

ملح بحسب الرغبة

ربع معلقة صغيرة فلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار

طريقة عمل اللحمة بالبصل

1- حمّي الزيت في مقلاة على حرارة متوسّطة.

2- أضيفي البصل والثوم مع رشة ملح وقلّبي من وقت إلى آخر حتى تذبل.

3- زيدي مكعبات اللحم واتركيها حتى تنضج من كل الجهات.

4- نكّهي بالفلفل الأسود والفلفل الأحمر.

5 _ زودى مرقة شوية شوية لو محتاجة

6- إرفعي المقلاة عن النار وقدّمي الطبق مباشرةً على سفرتك.

فوائد اللحم الصحية للجسم

1. مصدر للحديد

وتناوله بانتظام يساعد على علاج نقص الحديد وأعراض فقر الدم، حيث إنه يحتوي أيضا على عنصر النحاس المهم للتمثيل الغذائي للحديد وإنتاج كرات الدم الحمراء.

2. إمداد الجسم بالبروتين

اللحمة يحتوي على نسبة عالية من البروتين مقارنة تعزز نمو الجسم ويوفر الأحماض الأمينية الضرورية.

3. غنية بالفيتامينات والمعادن

تحتوي اللحوم على فيتامين ب12 المهم لحماية وظائف المخ وتكوين الدم ويحتوي على النياسين المهم لحماية القلب، وكذلك الفسفور والزنك والحديد.

4. مصدر للدهون الصحية

تعتبر الدهون التي توجد في لحم مفيدة للصحة، حيث إنها تحتوي على نوعين من الدهون الصحية وهي الأوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهابات.

5. تقوية المناعة

تحتوي اللحمة علي الزنك بنسبة عالية وهو من العناصر المهمة لتقوية الجهاز المناعي.