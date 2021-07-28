ضبط 3 تجار بحوزتهم مخدرات فى حملة مكبرة بالقليوبية

أسفرت حملة أمنية شنتها مديرية أمن القليوبية على قرية مشتهر بدائرة مركز شرطة طوخ عن ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة قبل ترويجها.

فيما واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الحملات على قرية مشتهر لمكافحة الجريمة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم والهاربين من الأحكام.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارًا من العقيد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة مكبرة استهدفت قرية مشتهر دائرة المركز بالتنسيق ضباط مكتب المخدرات اسفرت عن ضبط 3 قضايا مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط قطعة سلاح أبيض وتنفيذ 2386 حكم قضائى متنوع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى إستمرار الحملات.

وفى سياق متصل جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة حبس المتهمين بإصابة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بطلق ناري من فرد خرطوش أثناء قيامهما بالتشاجر فى شهدت منطقة الكابلات بقسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية،15 يوم على ذمة التحقيق بسبب إلقاء ابن خالة حجر على جيرانهم.

البداية عندما تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من قسم ثان شبرا الخيمة بنشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة الكابلات دائرة القسم ووجود مصاب.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتمت السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة، وتبين إصابة طفل 10 سنوات بطلقتين فى المعدة والكبد بخرطوش، وجرى نقله للمستشفى للعلاج، وتبين أن الطفل المصاب كان عند خالته، وقام ابن خالته بإلقاء طوبة على منزل جيرانهم، فنشبت مشاجرة بين الطرفين، وتم احتجاز ابن خالته، ولدى تدخل والده ووالدته لحل المشكلة نشبت المشاجرة بين الطرفين، وأطلق محام من الطرف الثاني الرصاص على الطرف الآخر.

وطالبت والدة الطفل بحق طفلها، ومعاقبة المتهم على إطلاقه الرصاص عشوائيا خلال المشاجرة.