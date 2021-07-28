رئيس الوزراء اليمني يُشيد بدور بريطانيا في إحلال الأمن ودعم الحكومة الشرعية

أشاد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، بالدور البريطاني الحريص على إحلال الأمن والاستقرار في اليمن، وما تبذله من جهود على المستوى الثنائي والدولي وفي مجلس الامن، ودعمها المستمر للحكومة الشرعية باتجاه استعادة الدولة وإنهاء معاناة اليمنيين.

ونوه رئيس الوزراء خلال استقباله اليوم، سفير المملكة المتحدة في اليمن، مايكل آرون، وذلك للتوديعه، بمناسبة انتهاء فترة عمله، لما بذله أثناء فترة عمله من جهود لخدمة العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، متمنياً لعلاقات الصداقة اليمنية البريطانية دوام الازدهار، وللسفير آرون التوفيق والنجاح في مهامه العملية القادمة.

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات على الساحة الوطنية والتحركات الدولية لإحلال السلام في اليمن، وما تواجهه من رفض وتعنت من قبل جماعة الحوثي المستمرة في تصعيدها ضد المدنيين والنازحين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وعرقلتها المستمرة للأمم المتحدة من الوصول إلى خزان صافر النفطي.

كما تم مناقشة الدور المعول على المملكة المتحدة في دعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وحشد الدعم الدولي لتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها وتخفيف معاناة المواطنين، في الجوانب الاقتصادية والإنسانية والخدمية، وجهودها لمحاربة الإرهاب واستعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

وعبر السفير البريطاني لدي اليمن، عن تقدير ودعم بلاده للحكومة اليمنية الشرعية وجهودها لتخفيف معاناة الشعب اليمني واحلال السلام، منوها بما حظي به من تعاون ومشاعر طيبة اثناء فترة عمله والتي كان لها الأثر البالغ في أداء مهامه الدبلوماسية لخدمة العلاقات المشتركة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها اليمن، متمنياً للشعب اليمني تحقيق كل ما يصبو اليه في الامن والاستقرار.

أعلن سفير بريطانيا في اليمن، مايكل آرون، أمس، انتهاء مهمته كسفير للمملكة المتحدة في اليمن.

وفي يناير الماضي أعلنت الخارجية البريطانية، تعيين الدبلوماسي ريتشارد أوبنهايم، سفيرا للمملكة في اليمن خلفاً لمايكل آرون، مشيرة إلى أن الأول سيتسلم مهامه نهاية يونيو.