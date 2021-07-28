سعد الحريرى: لو لم تكن مع الإخوان "يعتبرونك خارجا عن الدين"

قال زعيم تيار المستقبل اللبناني، سعد الحريري، إنه نادم على التسوية التي أوصلت ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أنه من مصلحة لبنان أن ينجح نجيب ميقاتي في تشكيل الحكومة ونحن ندعمه بقوة.

وأضاف الحريري، في تصريحات لـ“سكاي نيوز عربية”: “نحن ضد تغيير اتفاق الطائف لكن مواقف بعض الأحزاب تسعى لتثبيت الفراغ”.

وحول الأحداث في تونس والمشكلات المتعلقة بتنظيم الإخوان الإرهابي، قال: “مشكلتنا مع متطرفين كتنظيم الإخوان أنك لو لم تكن منهم سيعتبرونك خارجا عن الدين”.