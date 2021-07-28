بدء المرحلة الثانية لتنفيذ محاور العريش في شمال سيناء

أكد اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، أنه تم بدء العمل في المرحلة الثانية من تنفيذ محاور مدينة العريش، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته، وبحضور مندوبي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المنفذة، واللواء يوسف صبيح مساعد مدير الأمن، وإدارة مرور شمال سيناء، والعميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش والمديريات المعنية.

وأضاف نائب محافظ شمال سيناء، أن العمل سيبدأ في المحور الساحلي في المنطقة من بوابة العريش في اتجاه وسط المدينة كالتالي: إغلاق جزئي من بوابة العريش حتى منطقة المساعيد (حاره واحده ) في الاتجاهين، وإغلاق كلي بداية من منطقة المساعيد وحتى شارع الخزان في الاتجاهين، وذلك على أن تكون حركة السير من بوابة العريش مروراً بشارع الحسيني بالمساعيد لشارع أسيوط حتي شارع الخزان، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 2021/7/31.

وأهاب اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء هشام الخولي، نائب المحافظ المواطنين بالتعاون التام أثناء العمل في المرحلة الثانية من المحور الساحلي والالتزام بالتعليمات وتغيير خطوط السير لسرعة إنجاز العمل وتسهيل حركة المرور.

جدير بالذكر أن، خلال الشهر الماضي، ألتقي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أهالي مركز ومدينة رفح، وذلك في عمارات السبيل بحي المساعيد في مدينة العريش.

وأكد المحافظ على اهتمام القيادة السياسية بأهالي شمال سيناء بصفة عامة وأهالي مدينة رفح بصفة خاصة.

وأشار المحافظ إلي الانتهاء من إنشاء عدد 84 عمارة سكنية في مدينة رفح الجديدة بالمرحلة الأولي بأجمالي 1344 وحدة سكنية، منهم 41 عمارة جاهزة بأجمالي 656 وحدة سكنية و43 عمارة تحت التنفيذ بإجمالي عدد 688 وحدة سكنية، مؤكدًا علي أن السيد الرئيس وجه بإنشاء عدد 100 عمارة أخري بمدينة رفح الجدية، حيث تم تسليم المواقع للمقاولين للبدء في إنشائها.

كما أشار المحافظ إلي تسليم المرحلة الاولي إلى المواطنين من أهالي رفح وفقًا لضوابط الإسكان الاجتماعي ، علي أن تكون الأولوية الأولي لأبناء رفح من المقيمين في تجمعات خارج المحافظة، ثم أهالي رفح المقيمين في تجمعات داخل المحافظة.

ولفت المحافظ إلي أن مدينة رفح الجديدة تقع بالقرب من قرية الوفاق برفح ، وتقام على مساحة 1.5 كيلو مترا * 1.4 كيلو مترا ، وتتكون فى مجملها من 626 عمارة سكنية تتكون كل عمارة من دور أرضى و 3 طوابق علوية باجمالى 10016 وحدة سكنية ، 400 بيتا بدويا دور واحد على مساحة 200 مترا لكل بيت " 140 مترا للمبانى و 60 مترا فضاء " علاوة على منطقة خدمات مركزية.

وأضاف أن المرحلة الأولى المقرر افتتاحها تضم 84 عمارة سكنية "عبارة عن دور أرضى و3 طوابق علوية لكل عمارة " باجمالى 1344 وحدة سكنية ، منهم 41 عمارة جاهزة بأجمالي 656 وحدة سكنية و43 عمارة تحت التنفيذ بإجمالي عدد 688 وحدة سكنية، ، منطقة خدمات عبارة عن وحدة صحية، مسجد، نقطة شرطة، مطافى ، بريد ، سنترال ، مخبز ، مدرسة، ومحطة وقود.

وأضاف المحافظ أنه سيتم دعم الأنشطة الخاصة بأهالى رفح ، وفى مقدمتها الزراعة وباقى الأنشطة التى تتميز بها ، علاوة على توفير كافة الخدمات والمرافق اللازمة لهم ، وأن مجلس مدينة رفح سيكون فى طليعة الجهات الخدمية المنقولة الى المدينة الجديدة حتى يتمكن من مباشرة عمله هناك وخدمة المواطنين.

أعلن المحافظ عن تخصيص 50 % من التجمعات التنموية بمنطقة وسط سيناء لأبناء مدينتي رفح والشيخ زويد، لافتًا إلي اعادة الاعلان عن التجمعات التنموية خلال شهر، حيث سيقوم المتقدمون بتسليم كراسة الشروط القديمة والحصول علي كراسة الشروط الجديدة، لتوسيع قاعدة الاستفادة من التجمعات التنموية وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.