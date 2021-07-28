مصطفى الفقي: لدينا رئيس يتحرك كالقطار ينظر أمامه ولا يلتفت خلفه

افتتح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، منذ قليل، ملتقى «مصر الغد.. الجمهورية الجديدة نموذجًا». بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقال الدكتور مصطفى الفقي، إننا نتشارك جميعا في الجمهورية الجديدة، والتي لها بعدين بُعد مؤسسي وبُعد فلسفي، حيث أن مصر مرت بالعديد من الظروف، وجاء الوقت لاستعادة مصر لدورها الهام.

وأضاف ان ضعف التعليم وتهاوي أعمدة الثقافة، في فترة أدى إلى ضعف مصر إقليميا، ولكن مصر تتهيأ الآن لبناء الجمهورية الجديدة واستعادة دورها الهام إقليميا ودوليا، ولحسن الحظ أن لدينا رئيس يتحرك كالقطار ينظر أمامه ولا ينظر خلفه.

وأوضح أن المكتبة تتشرف بأن رئيس مجلس أمنائها هو رئيس الجمهورية شخصيًا، لذا نشارك الرئيس بالجمهورية الجديدة، فنحن جزء أصيل من مصر، ويجب علينا أن نعمل على الخلاص من قيم بالية، والوصول إلى الحداثة والتطور.

وأشار إلى أن نلتقي اليوم سوف ينقسم إلي ثلاث محاور، وقد حرصت مكتبة الإسكندرية أن يشارك في تناول المحاور المتعددة التي تدور حولها أعمال الملتقى كوكبة من الشخصيات العامة والأكاديميين والمتخصصين المعنيين بالموضوعات التنموية وإشكالياتها.

ويتناول المحور الأول: «الجمهورية الجديدة ومفهوم المشروع النهضوي في التاريخ المصري الحديث والمعاصر» ويتحدث في الملتقى، الدكتورة لطيفة سالم، الدكتور محمد عفيفي، احمد الجمال.

أما المحور الثاني: «هوية مصر والتحديات الإقليمية والدولية»، يتحدث فيه الدكتور علي الدين هلال استاذ العلوم السياسية، الدكتور أحمد يوسف احمد استاذ العلوم السياسية، السفير محمد بدر الدين زايد.

فيما يتضمن المحور الثالث: «المواطن المصري .. أولويات اليوم وتوقعات الغد» ويتحدث فيه الدكتور أحمد زايد استاذ علوم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة والدكتور سعيد المصري، والدكتورة هانيا الشلقامي.

جاء ذلك انطلاقًا من الرسالة الثقافية التنويرية التي تضطلع بها مكتبة الإسكندرية، وحرصًا من المكتبة على المشاركة التثقيفية الفاعلة في إطار المشروع النهضوي الشامل الذي تشهده مصر في ظل الجمهورية الجديدة.

يدور النقاش فيه حول آفاق المسيرة التنموية الشاملة والأهداف الطموحة التي تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيقها، فضلاً عن التحديات التي تواجهها سواءً على المستويات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.