محافظ سوهاج: مشروع تطوير الريف يضعنا أمام لحظة تاريخية فارقة

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إننا أمام لحظة تاريخية فارقة في تاريخ محافظة سوهاج، وذلك من واقع المشروعات الخدمية والتنموية التي توفرها الدولة للمحافظة، وخاصة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وحجم الاستثمارات المخصصة لمحافظة سوهاج والتي بلغت 45 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحافظة، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد والعمل لمصلحة الشعب السوهاجي، وبناء سوهاج الجديدة، التي تتناسب مع آمال وتطلعات أهالي سوهاج وتليق بالجمهورية الجديدة التي يتم بناؤها الآن، مؤكدا أن الدولة تسخر كل إمكاناتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظة.



جاء ذلك خلال ترأس المحافظ لجلسة المجلس التنفيذي، والتي عُقدت اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد الشمندي مساعد مدير أمن سوهاج، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية بالمحافظة.



وبدأ المجلس بتقديم التهنئة من المحافظ إلى أهالي محافظة سوهاج بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ثم مناقشة جدول الأعمال، حيث تمت الموافقة على إنشاء المعهد العالي التكنولوجي للعلوم الصحية بسوهاج، وذلك بمدينة أخميم الجديدة، والذي يضم تخصصات " تكنولوجيا صيانة أجهزة طبية، تكنولوجيا الصناعات الدوائية، تكنولوجيا البصريات والليزر".



كما تم عرض كتاب الهيئة العامة للأبنية التعليمية بسوهاج بشأن إدراج مدرسة نجع ابو شافع الابتدائية بقرية الحرجة بحرى بمركز البلينا ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، وتبرع ملاك المدرسة بالأرض والمباني لصالح الهيئة.



وناقش الاجتماع كذلك تفعيل خدمة الرسائل النصية sms بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، والتي تتيح للمواطن تتبع الخدمة التي تقدم للحصول عليها، دون الحاجة للتردد على المركز التكنولوجي، وإعلامه بانتهاء الخدمة أو طلب استيفاء أوراق أو بيانات، بالإضافة إلى تحديد قيمة الرسوم المقررة لتلك الخدمة.



وخلال الاجتماع وجه محافظ سوهاج بتشكيل لجنة موحدة مركزية ذات معايير واحدة وثابتة؛ لمعاينة حالات المساكن المقامة على الأراضي أملاك الدولة ومأهولة بالسكان، وذلك لإصدار قرارات موحدة بشأنها على مستوى جميع مراكز المحافظة .



وأكد "الفقي" على أهمية تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطن السوهاجي، وتطبيق القانون واللوائح في إطار احترام المواطنين، موجها بالمتابعة المستمرة من المسئولين والقيادات التنفيذية للمواعيد والجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات القومية، لافتا إلى أهمية تضافر كافة الجهود والعمل كفريق واحد يضع مصلحة المحافظة ورضا المواطن نصب عينيه.