براءة مسؤولة سابقة بـ «التعليم» من رفع كثافة رياض الأطفال بشبرا الخيمة

أودعت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها في القضية الصادر فيها حكما ببراءة مدير إحدي المدارس سابقًا التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية سابقاً، من تهمة رفض قبول طفل في مرحلة رياض الأطفال برغم من استيفائه الشروط، ورغم قبولها 22 طفلا أقل سنا، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي رفضت قبول تلميذ بالمرحلة الاولى لرياض الأطفال بالمدرسة المذكورة خلال العام الدراسى2013-2014 حال انطباق شروط القبول والسن عليه وصدور تأشيرات بالموافقة على قبوله من كل من وكيل الوزارة ومدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية ومدير التجريبيات بذات الادارة، ورغم قبولها لعدد 22 طفل أقل سناً من المذكور بموجب تأشيرات مماثلة للتأشيرات الصادرة لصالحه.

ونسبت للمحالة الثانية، أصدرت تعليمات برفع كثافة التلاميذ بفصول مرحلة رياض الاطفال بالمدارس التجريبية من 36 طفلا إلى 48 طفلا بموجب التأشيرة الصادرة عنها فى 9/2013 بالمخالفة للتعليمات الوزارية المنظمة لقواعد القبول برياض الاطفال بالمدارس الرسمية، وأشرت إستنادا لذلك بالموافقة على قبول عدد ثمانية تلاميذ الموضح أسمائهم بالاوراق فوق الكثافة بالمدرسة المذكورة خلال العام الدراسى 2013/2014 بالمخالفة للتعليمات .

- حيثيات الحكم

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، أن رفضها قبول الطفل سالف الذكر بمرحلة رياض الاطفال المرحلة الاولى خلال العام الدراسى2013/2014 ، فقد قررت المحالة بأن والدة الطفل قد قدمت لها طلب مؤشر عليه من مدير عام الادارة التعليمة ومدير إدارة التجريبيات إلا أنها لم تتمكن من قبول الطفل فى ذلك الوقت ، وقامت بالتأشير على هذا الطلب فى 27/10/2013 بأنه لا توجد اماكن بالمدرسة، ومن ثم لم يتم قبول الطفل فى ذلك الوقت وأضافت بأن والدة الطفل قد قامت بسحب الطلب ولم تعاود تقديمه مرة أخرى.

وبررت ما نسب اليها فى الاوراق من قيامها فى تاريخ لاحق على رفضها طلب قبول هذا الطفل بالمدرسة بقبول عدد 22 طفل تقدموا للالتحاق بالمدرسة وحصلوا على تأشيرات مماثلة للتى حصل عليها ولىَ أمر هذا الطفل وهم أقل منه سناً، بأنه عقب إنتهاء أعمال تنسيق قبول التلاميذ بمرحلة رياض الاطفال تبين أن عدداً من التلاميذ لم يسددوا المصروفات ولم يحضروا الى المدرسة ولم يستدل من واقع ملفاتهم على محل إقامتهم تحديدا حتى يتم أنذارهم بالسداد، فقامت بإعداد كشف يحتوى على أسماء هؤلاء التلاميذ مرفق به مذكرة للعرض على مدير إدارة التجريبيات محرر من المحالة بتاريخ 16/12/2013 تعرض الامر بشأن صدور توجيهات مدير إدارة التجربيات نحو ااستبعاد هؤلاء التلاميذ لتوفير أماكن بالمدرسة لإتاحة الفرصة لقبول غيرهم.

فقام مدير إدارة التجربيبات بالموافقة على ااستبعاد هؤلاء التلاميذ من الكشوف بتاريخ 17/12/2013، وبالتالى فإنه اعتبارا من هذا التاريخ أصبحت هناك أماكن خالية بمرحلة رياض الأطفال، ومن ثم تم قبول الأطفال الذين تقدم أولياء أمورهم بطلبات لإلحاقهم بهذه المرحلة عقب هذا التاريخ والبالغ عددهم 22 طفلا، وتم ذلك تنفيذا للتأشيرات المدونة على طلباتهم من قبل مدير الإدارة، أما فيما يتعلق بالطفل المذكور فإن ولى أمره لم يعد إلى تقديم طلب لقبوله بعد توافر أماكن خالية بالمرحلة.

ومن حيث إنه فى ضوء ما أفادت به المحالة الأولى فى التحقيقات، ولم تنكره سلطة الااتهام أو تعترض عليه، فإن ما قامت به المحالة لا يشكل أى مخالفة فى شأنها، فقد امتنعت عن قبول الطفل المذكور حينما لم تتوافر أى أماكن لقبوله بمرحلة رياض الأطفال، وجاء امتناعها هذا متفقا مع التأشيرات الموجه إليها التى اشترطت لقبوله توافر أماكن خالية. أما قبولها بعد ذلك لعدد (22) طفلا فقد تم ذلك بعد أن توافرت لديها أماكن خالية على النحو الذى أفادت به بأقوالها، ولا تثريب عليها إن هى لم تقبل أوراق الطفل المذكور، طالما أن ولى أمره قام بسحب طلب إلحاقه بمرحلة رياض الأطفال ولم يعد إلى تقديم طلب جديد فى هذا الشأن أو حتى تفعيل الطلب السابق بعد توافر أماكن بالمرحلة. وبذلك فإن المحالة تكون قد التزمت حدود القواعد والتعليمات المقررة فى شأن القبول بمرحلة رياض الأطفال، لتنتفى فى شأنها شبه ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليه، الأمر الذى يقتضى القضاء ببراءتها.