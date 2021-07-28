الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«شعيب» يوجه بعمل خريطة مجمعة بجميع شبكات المرافق بالطريق الساحلى

محافظ مطروح
محافظ مطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بعمل خريطة مجمعة بجميع شبكات المرافق  الموجودة على مسار تطوير وتوسعة الطريق الساحلى إسكندرية مطروح بدءا من الكيلو 101 حتى الكيلو 156 والذى سيتم توسعته ليكون من 5-6 حارات دون المساس بالجزيرة الوسطى، بالإضافة إلى تطوير طريق الخدمة الملاصق لقرية مارينا العلمين والجزيرة الفاصلة بينه وبين الطريق الرئيسى مع إزالة كافة الإشغالات والتواجدات التى تعوق الرؤية بها وموافاة المحافظة بخريطة أعمال كل جهة والتواجد على مسار مقترح التطوير للطريق.

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جاء ذلك خلال اجتماع موسع  برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد  ومندوبى المنطقة الشمالية  ومديرية أمن مطروح  والادارة المركزية للمرور وهيئة الطرق وكافة الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة  لمناقشة الأعداد أعمال تطوير الطريق الساحلى ليكون بإتساع من 5 -6 حارات وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  خلال تفقده  للطريق.

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وأشار محافظ مطروح إلى عمل تقرير كامل عن كافة المرافق والإشغالات ومسارها على الطريق من شبكة مياه الشرب والكهرباء والاتصالات والغاز وغيرها  والعرض خلال أسبوع، وذلك للتنسيق مع الهيئة الهندسية  القائمة على تطوير الطريق الساحلى وكذلك هيئة المجتمعات العمرانية، وحصر كافة الإشغالات من خلال  مركز ومدينة العلمين وبالتنسيق مع  جهاز مدينة العلمين الجديدة. 

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كما وجه محافظ مطروح لرؤساء المدن  بعمل خريطة وحصر كافة المرافق والإشغالات على طول الطريق الساحلى حتى السلوم استعدادا لأعمال تطوير الطريق الساحلى مؤكدا على دراسة وتحديد موقف نقطة الارتكاز الأمنى أمام قرية مراسى بمنطقة سيدى عبد الرحمن بالعلمين بما يتوافق مع تنفيذ التوسعات للطريق الساحلى ودون المساس بالجزيرة الوسطى.

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وأكد علي  التنسيق مع مديرية الأمن بشأن تجميع السيارات المتهالكة والغير صالحة   وتحديد الموقف القانونى  لها حفاظاً على المظهر الحضارى، مشيراً إلى أنه تم تخصيص موقع لتجميع السيارات المتهالكة بقرية الجفيرة بالضبعة.

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اجتماع محافظ مطروح برؤساء المدن
اجتماع محافظ مطروح برؤساء المدن
اجتماع محافظ مطروح برؤساء المدن
اجتماع محافظ مطروح برؤساء المدن
اجتماع محافظ مطروح برؤساء المدن
اجتماع محافظ مطروح برؤساء المدن
اجتماع محافظ مطروح برؤساء المدن
اجتماع محافظ مطروح برؤساء المدن
اجتماع محافظ مطروح برؤساء المدن
اجتماع محافظ مطروح برؤساء المدن
محافظ مطروح هيئة المجتمعات العمرانية الهيئة الهندسية مديرية أمن مطروح الطريق الساحلي المظهر الحضاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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