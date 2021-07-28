وزير الخارجية الأمريكي يشيد بالعلاقات الثنائية مع الهند

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، بالعلاقات الثنائية مع الهند و"التزامهما المشترك بالقيم الديمقراطية"، وذلك بعد يوم من وصوله الهند في زيارة تستغرق يومين.



وذكرت صحيفة إنديان إكسبرس الهندية أن بلينكن استهل زيارته رسمياً بالتحدث أمام مجموعة من قادة المجتمع المدني في نيودلهي صباح اليوم على أن يجري محادثات مكثفة مع نظيره سوبرامينام جايشانكا ثم يلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي لاحقًا.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "سررت بلقاء قادة المجتمع المدني اليوم. الولايات المتحدة والهند تشتركان في الالتزام بالقيم الديمقراطية؛ هذا جزء من أساس علاقتنا ... والمجتمع المدني يساعد في تعزيز هذه القيم".



وفي حديثه إلى قادة المجتمع المدني، قال بلينكن إن علاقة الولايات المتحدة مع الهند كانت "واحدة من أهم العلاقات في العالم"، مضيفا أن "الشعب الهندي والأمريكي يؤمنان بالكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص وسيادة القانون والحريات الأساسية بما في ذلك حرية الدين والمعتقد ... هذه هي المبادئ الأساسية لديمقراطيات مثل ديمقراطيتنا".

ومن المتوقع أن ترسي زيارة بلينكن أسس قمة زعماء الرباعية في وقت لاحق من عام 2021 الجاري في الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن يحضرها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن نظيره الهندي ظهر الأربعاء ورئيس الوزراء مودي، قبل أن يتوجه إلى الكويت في وقت لاحق من المساء.

ومن المرجح أيضا أن يلتقي بلينكن خلال زيارته مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على الهند والولايات المتحدة مواصلة الوقوف معا كديمقراطيات رائدة في وقت تتزايد فيه التهديدات العالمية للديمقراطية والحريات الدولية.

ووفقا لصحيفة "الهندوستان تايمز"، وصف بلينكن الهند والولايات المتحدة بأنهما دولتان ديمقراطيتان ويجب عليهما "كأصدقاء" تعزيز التعاون الديمقراطي لمواجهة التحديات "في وقت تتزايد فيه التهديدات العالمية للديمقراطية والحريات الدولية".

وأضاف بلينكن، خلال حضوره اجتماع مائدة مستديرة للمجتمع المدني بالهند حول موضوع "تعزيز النمو والتنمية العادل و الشامل والمستدام"، أن كلا البلدين يحتاج أيضا إلى مجتمع مدني نشط من أجل جعل ديمقراطياتهما أكثر انفتاحا وشمولية ومرونة.

وأشار بلينكين إلى أن إنجازات الهند تشمل "الإعلام الحر، والمحاكم المستقلة، ونظامًا انتخابيًا حيويًا وحرًا وعادلًا - وهو أكبر تعبير عن الإرادة السياسية الحرة من قبل المواطنين في أي مكان في العالم"، مضيفا أن جميع الديمقراطيات الناجحة تضم مجتمعات مدنية مزدهرة، وهذا يضمن مشاركة المواطنين بشكل أكبر في حياة مجتمعاتهم.