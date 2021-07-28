رئيس «صحة النواب» يكشف موعد بدء الموجة الرابعة من «كورونا» في مصر

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر لا زالت في المنحني الهابط للموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا، حيث تقل أعداد الإصابات والوفيات.

وأشار “حاتم”، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الموجة الرابعة من كورونا ستبدأ في سبتمبر المقبل، لذلك لا بُد من أخذ الاحتياطات الكاملة لتقليل حدة انتشارها، وذلك بتطبيق الإجراءات الاحترازية بحزم شديد، والتباعد الاجتماعي، وزيادة وتيرة منح المواطنين اللقاحات، لافتًا إلى أن وزارة الصحة وعدت بتوفير اللقاحات المعتمدة للمصريين المسافرين للخارج، وأعلنت أنها ستفتتح 179 مركزًا لتطعيمهم بشكل سريع وميسر، ليتمكنوا من العودة للدول التي يعملون بها.

ولفت إلى أن عدم اعتماد بعض الدول للقاح "سينوفارم"، رغم أنه آمن وحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية لا يشكك في جودته وفعاليته، إلا أن إجراءات اعتماد اللقاح تكون بتقدم الشركة المصنعة للاعتماد لدى السلطات الصحية بكل دولة، وتقدمت الشركة المصنعة لسينوفارم إلى مصر والإمارات ولمنظمة الصحة العالمية وتمت إجازة هذا اللقاح إلا أن بعض الدول مثل السعودية والكويت، لا تقبل بدخول الملقحين إلا بلقاحات ليس من بينها سينوفارم، لأنه لم يعتمد هناك.

وأضاف أن اللقاح " فاكسيرا- سينوفاك" حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية، وبالتالي يمكن التطعيم به، إلا أنه لتصديره لدول العالم المختلفة يجب الحصول على موافقة السلطات الصحية في كل دول بالإضافة لموافقة منظمة الصحة العالمية وهو ما سيجرى العمل عليه في الفترة المقبلة.

وكان وزارة الصحة أعلنت أنها ستفتتح 179 مركز تطعيم بكافة محافظات الجمهورية، لتسريع عملية تطعيم المسافرين للخارج ضد كورونا بدون أى انتظار، وبالصورة التي تسمح لهم بدخول الدول المسافرين إليها بشكل يسير، وفى حوزتهم شهادة تطعيم مؤمنة وموثقة تفيد حصولهم على اللقاح، وفقاً لاشتراطات هذه الدول وباللقاحات المطلوبة التي تعتمدها.

يأتي ذلك وسط استمرار مخاوف الدول الغربية من سلالة دلتا المتحورة، وإشارة المسؤولين بالعديد من هذه الدول نحو انتشارها خلال الفترة الأخيرة بشكل سريع، حيث أعلنت السلطات الأمريكية أمس الثلاثاء أن الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا، يجب أن يعودوا إلى ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة الداخلية.