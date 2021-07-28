«التعليم» تعلن موعد بث المراجعة النهائية لمادة الاستاتيكا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد بث المراجعة النهائية لمادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية "رياضة".

وقالت الوزارة، إنه على جميع طلاب الصف الثالث الثانوي، متابعة البث المباشر لمراجعة مادة الاستاتيكا غدا الخميس ٢٩ يوليو الساعة ٢ ظهراً.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم بث مراجعة مادة الاستاتيكا عبر منصة حصص مصر وصفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".

وأكدت الوزارة أنه يمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث المباشر.

كان أدى 100 ألف و435 طالب/طالبة بالشعبة (العلمية / رياضيات) مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" من إجمالى 100 ألف و749 طالب/طالبة، كما أدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان التاريخ ( الورقة الثانية)، بإجمالي 225 طالب/طالبة، وذلك في اليوم الثالث عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الإلتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثالث عشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (3) حالات غش منهم (1) حالة نشر، و(2) حالة غش وهم:

- ضبط الطالب "م.ع.أ" بإدارة فرشوط بمحافظة قنا نظرًا لحيازة تابلت مهكر وبه شريحة خارجية ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالب "ف.ا.ب" بإدارة أبو تيج بمحافظة أسيوط نظرًا لحيازة سماعة بلوتوث ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب "ي.ا.ح" بإدارة شرق بورسعيد محافظة بورسعيد نظرًا لحيازة ساعة إلكترونية وتصوير ورقة أسئلة زميله الطالب " ي.ا.م" ومحاولة الغش.

وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 29 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان مادة "اللغة الأجنبية الأولى" بإجمالي عدد 255 ألف و353 طالب/طالبة، ويؤدى طلاب مدارس (stem) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بإجمالي 1179 طالب/طالبة.