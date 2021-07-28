جنوب إفريقيا تعيد منح الرعاية الاجتماعية للمساعدة في مواجهة تداعيات كورونا

ذكر وزير المالية في جنوب إفريقيا، تيتو مبويني في تصريحات على الإنترنت أن إعادة منح الرعاية الاجتماعية الشهرية المؤقتة، بقيمة 350 راند، ستكلف البلاد إجمالي 27 مليار راند، وتستهدف مساعدة الفقراء على التكيف مع التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا ولأعمال الشغب، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأعمال الشغب و جائحة فيروس كورونا لهما تأثير سلبي للغاية على الاقتصاد، ومن المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2023 .

وتخصص الشرطة مبلغا إضافيا بقيمة 200 مليون راند لأفراد الشرطة و700 مليون راند لأفراد الجيش للحفاظ على الاستقرار.

وتقدر الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب في بلدة "تيكويني" شرق البلاد وحدها بمبلغ 15 مليار راند.

يشار إلى أن جنوب إفريقيا كشفت النقاب في 26 يوليو عن جهود إغاثة في فترة ما بعد أعمال الشغب وتخفيف إجراءات الإغلاق بسبب كورونا.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.