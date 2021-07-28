جامعة كفرالشيخ الرابعة محليًا والـ17 عربيًا

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ظهور الجامعة في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العربية 2021 والذي يصدر للمرة الأولى.

حيث احتلت جامعة كفرالشيخ المركز الرابع محليًا من إجمالي 35 جامعة مصرية، والمركز الـ17 في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العربية من إجمالي 155 جامعة عربية، كما احتلت الجامعة المركز الأول محليًا والثالث عربيًا في استشهادات الأبحاث.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليًا قويًا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن هذا التصنيف يعد واحدًا من أفضل التصنيفات العالمية ويعتمد على مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية تشمل مجالات: التعليم "البيئة التعليمية"،والبحث العلمي "حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة"، والاستشهادات "تأثير البحث"، المجتمع "نقل المعرفة وتأثيرها" والعلاقات الدولية "أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث".

وأكد رئيس جامعه كفرالشيخ أن إدارة الجامعة تسعى إلى الإرتقاء بترتيبها فى التصنيف الدولي للجامعات فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم والاختبارات الألكترونية في مصر ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية ليواكب خريجي الجامعات العالمية، مضيفا أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية هو نتاج جهود لإدارة الجامعة ووجه الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والعاملين بكليات الجامعة والقائمين على التصنيف.

ومؤخرًا، فقد ناقش مجلس جامعة كفرالشيخ تفعيل تعديل المادة "79" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتحديث لوائح الكليات الداخلية بما يُواكب أحدث النظم العالمية من خلال تعميم نظام الساعات المعتمدة التي تمنح الطالب الدرجة العلمية متى استوفى الساعات أو النقاط المعتمدة، والحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة طبقا لما تحدده لوائح الكليات قبل بداية العام الدراسي القادم.

كما وجه رئيس الجامعة بتنفيذ الصيانة الشاملة للمباني والمرافق والمدرجات التعليمية والمدن الجامعية مع مُراعاة عناصر السلامة والأمان لكافة المرافق خلال العُطلة الصيفية استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

كما ناقش المجلس مذكرة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بشأن الموافقة على تنفيذ المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية بالجامعات المصرية مع البدء في استكمال الأدوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ المهرجان.

وأكد رئيس الجامعة سرعة إعلان نتائج امتحانات نهاية العام للفرق النهائية للبكالوريوس والليسانس في الكليات التي لم تعلن لتتوافق مع مواعيد تقدم الخريجين لأداء الخدمة العسكرية مع الاهتمام بالتدقيق والمراجعة.