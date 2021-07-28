حملات إزالة لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأولاد سيف وقسم الإزالات والقسم الهندسي بالوحدة بحملة إزالة فورية وإيقاف أعمال بناء 8 جبانات بحوض الندي التابعة لوحدة أولاد سيف على مساحه 39 متر وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل إنتشار بفيروس كورونا وأسفرت الحملة عن ضبط 12 شيشة داخل كافيهات بنطاق المدينة وتم تحرير محاضر للمخالفين و تم رفع كافة الإشغالات بالشوارع الرئيسية ( شارع 6 اكتوبر - شارع المستشفى - شارع النصر - الطريق الدائري المؤدي للساحة الشعبية) لتيسير حركة عبور المارة والسيارات.

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإستمرار الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة علي الأراضى الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

وكانت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة على المحال التجارية والصناعية والمطاعم بمنطقة غرب الغشام - إمتداد طلبه عويضه لمراجعة التراخيص ومتابعة مدى الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وأسفرت الحملة عن تشميع 2 مخزن للمواد الغذائية لوجود أطعمة فاسدة وتم إعدامها وعدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما تم المرور على عدد من المخابز و المحال التجارية والصناعية وتم رصد بعض المخالفات و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بسنهوت بفض سرادق عزاء بنطاق قرية شبرا العنب التابعة للوحدة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.