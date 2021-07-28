الأربعاء 28 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يتفقد «أكتوبر أسكوير» ويوجه بتوحيد واجهات المحلات (صور)

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

أجري اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تفقد مشروع إنشاء المنطقة التجارية " أكتوبر أسكوير" والذى يضم 37 محل "فك وتركيب" بمساحات مختلفة بتكلفة إستثمارية وصلت لنحو 5 مليون جنيه حيث أنه مقام على مساحة 920 متر مسطح، وقد رافقه في الجولة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة.

IMG-20210728-WA0002
جولة محافظ أسوان 

وجاء ذلك في إطار جهود محافظة أسوان لإستغلال المزايا النسبية وإستثمارها ضمن منظومة التطوير والتجميل بما يساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسواني.

IMG-20210728-WA0002
جولة محافظ أسوان 

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن  يتم حالياً إطلاق حزمة من التسهيلات والحوافز الإستثمارية جديدة لجذب المستثمرين والمطورين لتوفير العديد من فرص العمل كثيفة العمالة من خلال إقامة مشروعات هادفة وجادة ومنها هذا المول الذى يستهدف إستيعاب أصحاب المحلات الذين تم تعويضهم عن محلاتهم بسور مبنى الحزب الوطنى القديم في إطار المشروع الحضارى لتطوير وتجميل واجهة مدينة أسوان ، بالإضافة إلى طرح باقى المحلات بالمزاد العلنى بنظام الإيجار لمدة 3 سنوات وتجدد.

IMG-20210728-WA0002
جولة محافظ أسوان 

ووجه المحافظ إلى ضرورة تدعيم الإسكوير بمنظومة حريق وإطفاء متكاملة بإشراف من إدارة الحماية المدنية للحد من حدوث أي حرائق ، بجانب تركيب كاميرات مراقبة لتأمين المنطقة بالكامل، علاوة على توحيد واجهات ولافتات المحلات بتصميمات وألوان موحدة.

IMG-20210728-WA0006
جولة محافظ أسوان 

كما أعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته بتطوير ورفع كفاءة مسجد فندق 6 أكتوبر التابع للمحافظة ضمن أعمال دهان واجهته وتطوير صالة الإستقبال وخاصة أنه يضم 93 غرفة متعددة المساحات، وأيضًا دهان المباني المواجهة ورفع تراكمات المخلفات والأشجار، فضلًا عن الفصل بين دورات المياه العمومية المخصصة للسيدات والرجال، وكذا رفع المظلات المصنوعة من الأقمشة بممشى المحلات المجاورة وإستبدالها بمظلات آمنة ضد الحرائق.

IMG-20210728-WA0003
جولة محافظ أسوان 

وفى ختام جولته الميدانية وجه محافظ أسوان التحية والتقدير للشاب الفنان يوسف ركابي الذى تصادف قيامه برسم لوحات فنية جمالية نابعة من التراث الأسوانى على إحدى محولات الكهرباء المواجهة للمنطقة التجارية وذلك من بين أعماله العديدة التي شملت تنفيذ جداريات ولوحات فنية مماثلة على المحولات الكهربائية والأسوار وغيرها. 

مشروعات محافظ أسوان محافظة أسوان نائب المحافظ كاميرات مراقبة استثمارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

الأكثر قراءة

الآن على الدستور.. نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2021

بوابة التعليم الفنى التجارى 2021.. متاح الان الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

تجديد حبس حسن راتب في قضية «الآثار الكبرى» 15 يوما

موعد بدء الدراسة 2021 للمدارس والجامعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

وسام الاحترام.. واستحقاق الفنان

سمر عادل

إسرائيل في الاتحاد الأفريقي

ألفة السلامى

«الشرعية للشعب».. حكومات «النهضة» المتعاقبة اكتفت بالفرجة على تونس وقت الاحتضار ودفن الجثث

إبراهيم داود

منزلة الشاعر الجديد

ماجد حبته

قانون الرى الجديد

د. داليا مجدي عبدالغني

السيسى.. وعودة عصر الازدهار

علي سعدة

الإرهابية والإدارة الأمريكية.. وحقوق الإنسان

يسرى عبيد

تونس تنتفض ضد الإخوان.. النهاية تقترب

صور

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

عشانا عليك يا رب وغدانا لو تحب.. باعة جائلين في القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عمانية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى أحد أسباب معركة الأمعاء الخاوية

توقعات بإعطاء جرعة ثالثة من لقاح «فايزر» لكبار السن في إسرائيل

"أزمة بيجاسوس".. التفاصيل الكاملة لتورط إسرائيل في أكبر قضية تجسس عالمي