محافظ أسوان يتفقد «أكتوبر أسكوير» ويوجه بتوحيد واجهات المحلات (صور)

أجري اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تفقد مشروع إنشاء المنطقة التجارية " أكتوبر أسكوير" والذى يضم 37 محل "فك وتركيب" بمساحات مختلفة بتكلفة إستثمارية وصلت لنحو 5 مليون جنيه حيث أنه مقام على مساحة 920 متر مسطح، وقد رافقه في الجولة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة.

جولة محافظ أسوان

وجاء ذلك في إطار جهود محافظة أسوان لإستغلال المزايا النسبية وإستثمارها ضمن منظومة التطوير والتجميل بما يساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسواني.

جولة محافظ أسوان

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن يتم حالياً إطلاق حزمة من التسهيلات والحوافز الإستثمارية جديدة لجذب المستثمرين والمطورين لتوفير العديد من فرص العمل كثيفة العمالة من خلال إقامة مشروعات هادفة وجادة ومنها هذا المول الذى يستهدف إستيعاب أصحاب المحلات الذين تم تعويضهم عن محلاتهم بسور مبنى الحزب الوطنى القديم في إطار المشروع الحضارى لتطوير وتجميل واجهة مدينة أسوان ، بالإضافة إلى طرح باقى المحلات بالمزاد العلنى بنظام الإيجار لمدة 3 سنوات وتجدد.

جولة محافظ أسوان

ووجه المحافظ إلى ضرورة تدعيم الإسكوير بمنظومة حريق وإطفاء متكاملة بإشراف من إدارة الحماية المدنية للحد من حدوث أي حرائق ، بجانب تركيب كاميرات مراقبة لتأمين المنطقة بالكامل، علاوة على توحيد واجهات ولافتات المحلات بتصميمات وألوان موحدة.

جولة محافظ أسوان

كما أعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته بتطوير ورفع كفاءة مسجد فندق 6 أكتوبر التابع للمحافظة ضمن أعمال دهان واجهته وتطوير صالة الإستقبال وخاصة أنه يضم 93 غرفة متعددة المساحات، وأيضًا دهان المباني المواجهة ورفع تراكمات المخلفات والأشجار، فضلًا عن الفصل بين دورات المياه العمومية المخصصة للسيدات والرجال، وكذا رفع المظلات المصنوعة من الأقمشة بممشى المحلات المجاورة وإستبدالها بمظلات آمنة ضد الحرائق.

جولة محافظ أسوان

وفى ختام جولته الميدانية وجه محافظ أسوان التحية والتقدير للشاب الفنان يوسف ركابي الذى تصادف قيامه برسم لوحات فنية جمالية نابعة من التراث الأسوانى على إحدى محولات الكهرباء المواجهة للمنطقة التجارية وذلك من بين أعماله العديدة التي شملت تنفيذ جداريات ولوحات فنية مماثلة على المحولات الكهربائية والأسوار وغيرها.