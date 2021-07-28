نقيب المحامين يبحث إنشاء نادي بطور سيناء

استقبل نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الأربعاء، مجلس نقابة جنوب سيناء بقيادة النقيب الفرعي الأستاذ خالد عمار، وتناول اللقاء عدة موضوعات بينها إنشاء نادي المحامين بطور سيناء.

وصرح نقيب محامين جنوب سيناء خالد عمار، بأن المجلس الفرعي عرض مطلب الشركة التي رست عليها مناقصة بناء نادي المحامين بطور سيناء والخاص بزيادة التكاليف نظرًا لإجراء المناقصة منذ 3 سنوات وتغير أسعار مواد البناء، وأحاله النقيب العام للأستاذ محمود الداخلي الأمين العام، والأستاذ عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس - رئيس لجنة الأندية والمصايف، للبت فيه على الفور واتخاذ اللازم لسرعة البناء تلافيًا لسحب الأرض.

وأشار النقيب الفرعي، إلى أن المجلس وجه دعوة للنقيب العام الأستاذ رجائي عطية وهيئة مكتب النقابة العامة لحضور احتفالية وضع حجر الأساس الخاص بالنادي، منوهًا إلى أن محافظة جنوب سيناء وافقت على منح نقابة المحامين الفرعية مهلة للانتهاء من تنفيذ المشروع الخاص بنادي محامي جنوب سيناء، وتشغيله على الأرض رقم 8 أ الكائنة بمنطقة الخدمات السياحية بمدينة طور سيناء، وذلك حتى 20/6/2022.

وذكر أن قطعة الأرض المشار إليها خصصت لنقابة بموجب عقد حق انتفاع محرر بتاريخ 9/9/2007 بمساحة 1001.45 متر لإقامة نادي شاطئ لنقابة المحامين.

وفي سياق آخر، قال النقيب الفرعي، إن النقيب العام وافق على تخصيص 500 نسخة جديدة من العدد الأول لمجلة المحاماة لعام 2021 للنقابة الفرعية، إضافة لتوفير عدد 100 روب محاماة، كما وافق على صرف دعم مالي للنقابة نظرًا لقلة الموارد.

وتوجه كافة أعضاء المجلس الفرعي بالشكر لنقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، على دعمه لمجالس النقابات الفرعية في أداء مهامها لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.

حضر اللقاء من مجلس النقابة الفرعية، الأمين العام الأستاذ أحمد الوصال، الأمين العام المساعد الأستاذ مسعد سليمان، ووكيلي النقابة الأستاذين حسن عليان، علي مصطفى، أمين الصندوق عمر الدويني، أمين الصندوق المساعد أحمد ناصر، عضو المجلس الأستاذ علي جلال سلام، والأستاذ محمد موسى عضو الشباب.