«جريمة الغدر».. تعرف على عقوبة المتهمة بقتل أطفالها بالسم في قنا

ارتكبت ربة منزل جريمة شنعاء بقتل أطفالها الثلاثة والشروع في قتل زوجها، عن طريق دس السم لهم في عصير للخلاص منهم بسبب علاقة محرمة، و في السطور التالية نوضح العقوبة القانونية للقتل بالسم.

- الإعدام عقوبة المتهمة بقتل ابنائها بالسم

قال المستشار إسماعيل بركة، المحامي، إن القانون شدد عقوبة القتل بالسم لما تنطوي عليه هذه الوسيلة من غدر وجبن وخيانة، حيث لا تتاح للمجني عليه كما هو الحال في الترصد فرصة الدفاع عن نفسه.

وبالإضافة إلى ذلك فإن ارتكاب القتل العمد باستعمال السم، ينطوي في غالب الأحيان على توافر سبق الإصرار لدى الجاني، وذكرت 233 من قانون العقوبات على أن من قتل أحداً عمداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو أجلاً يعد قاتلاً بالسم أيا كانت كيفية استعمال هذه الجواهر ويعاقب بالإعدام.

- تفاصيل الواقعة

كانت النيابة العامة بفرشوط في محافظة قنا، قد قررت في وقت سابق، حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقال المتهمان أنهما اتفقا على التخلص من الزوج والأطفال ليخلو لهما الجو، بعد أن أحضر السائق السم القاتل وتم وضعه في عصير، وتناوله الزوج وأطفاله الثلاث داخل المنزل.

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا، كشفت غموض تسمم ووفاة 3 أطفال، وإصابة والدهم بقرية كوم البيجا التابعة لمركز فرشوط شمالي قنا.

- نتائج التحريات

وكشفت التحريات التي أجراها العقيد دكتور قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، أن الزوجة وعشيقها يعمل سائق متهمين بقتل 3 أطفال وإصابة زوجها بالتسمم بمركز فرشوط.

وتوصل تحريات فريق البحث المشكل برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام إلي ارتباط زوجة المصاب، 26 سنة- ربة منزل بعلاقة عاطفية مع سائق، 26 سنة، وتم ضبطهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بقنا.

وبمواجهتهما اعترفا وأضاف المتهم الثاني بوجود علاقة مع المتهمة واتفاقهما على التخلص من زوجها وأولادها وفـي سبيل ذلك قام بإحضار مادة سامة ووضعها فـي 4 عبوات عصير وقام بإعطائها للمتهمة والتي قامت بتقديمها للمجني عليهم (زوجها، أنجالهما)، وإيهام أقارب زوجها بتناول المجني عليهم عصير فاسد، بمواجهة المتهمة بأقوال المتهم الثاني أيدت ذلك وتم إحالتهما للنيابة العامة، التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.