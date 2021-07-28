مباحثات مع نائب وزير النقل الصربي لتشغيل خط منتظم لشرم

كشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن زيادة معدلات التشغيل الجوي والركابي بين منتجعات شرم الشيخ وصربيا خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة في ظل حرص وزارة الطيران على زيادة الحركة السياحية مختلفة الجنسيات الوافدة الى البلاد خلال الفترة الحالية،

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات خاصة أنه ناقش مع رئيس سلطة الطيران المدنى ونائب وزير النقل فى صربيا، أمس، إمكانية تشغيل خط طيران منتظم من بلجراد إلى شرم الشيخ.ووافق الطرفان علي البدء في الاعداد بحملات ترويجية كذلك اجراءات التشغيل وارسال طلبا للسلطة المختصة بمصر " سلطة الطيران المدني للموافقة علي تشغيل خط مباشر بين البلدين.

يشار إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وقع خلال زيارته الى صربيا اتفاق تمهيدي للتأخى بين مدينة نيش فى دولة صربيا ومدينة شرم الشيخ.