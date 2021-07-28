وسط حالة من الهدوء.. طلاب الشعبة العلمية يؤدون امتحان «الديناميكا» بالبحيرة (صور)

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على توفير سبل الراحة لطلاب الثانوية العامة، لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المقررة ومتابعة تعقيم اللجان بصفة مستمرة، وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان.

امتحان الديناميكا بالبحيرة

حيث أدى اليوم طلاب الشعبة العلمية امتحاناتهم فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لمدة ساعتين خلال الفترة من الساعة ١٠ صباحاً وحتى الساعة ١٢ ظهراً وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا وحالة من الهدوء والنظام.

وأشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالوحدات المحلية والمديريات وربطها مع الغرفة المركزية لمتابعة الإمتحانات أولاً بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات مع ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

امتحان الديناميكا بالبحيرة

الجدير بالذكر، أن عدد طلاب الثانوية العامة بالبحيرة يبلغ ٣٠٣٠٩ طالب وطالبة منهم (٢١٥٧٦ طالب وطالبة بالشعبة العلمية و٨٧٣٣ طالب وطالبة بالشعبة الأدبية) موزعين على ١٠٦ لجنة بنطاق ١٨ إدارة تعليمية.

امتحان الديناميكا بالبحيرة

وبدأ منذ قليل، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، لطلاب الثانوية العامة الشعبة (العلمية/رياضيات).

امتحان الديناميكا بالبحيرة

جاء ذلك بعد اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الالكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية. كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (للمكفوفين) امتحان مادة التاريخ (الورقة الثانية) بإجمالي 225 طالب وطالبة.

امتحان الديناميكا بالبحيرة

وكان قد أدى أمس، 255 ألفا و353 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة "علم النفس والاجتماع"، كما أدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان التاريخ ( الورقة الأولى)، بإجمالي 225 طالبا وطالبة، كما أدى طلاب مدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالي 1179 طالبا وطالبة، وذلك في اليوم الثانى عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.