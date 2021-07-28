الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

توتأخر الماكينات عن الموعد المحدد للحصاد.

برلماني يحذر من عدم الاستغلال الأمثل لأدوات الميكنة الزراعية: لا بد من حلول جذرية

الفلاحين
الفلاحين

كشف النائب خالد عبد المولى، عضو مجلس النواب عن محافطة الشرقية، قيام الفلاحين بالمحافظة باستعارة معدات الميكنة الزراعية من الحكومة  للقيام بحصاد محصولهم، وهو الأمر الذي يؤدي لإتلاف الزرع في أوقات كثيرة بسبب تأخر الماكينات عن الحضور في الموعد المحدد للحصاد.

وقال عبدالمولي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إنه تقدم طلب إحاطة بشأن عدم الاستغلال الأمثل لأدوات الميكنة الزراعية في مراكز الحسينية، منشأة أبوعمر، صان الحجر، الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، ناقشته لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري.

ووجه النائب خالد عبد المولي، في بداية كلمته أمام اللجنة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء لجنة الزراعة للجهود المبذولة لنهوض بمصر، مضيفًا أن مجلس النواب يقف بجانب الحكومة والدولة  لتحقيق الأهداف المرجوة في 2030.

وأوضح أن هناك  بعض التقصير في مراكز بمحافظة الشرقية، مما يجعل الفلاح لا يشعر بجهود وزارة الزراعة، مثل لجوء الفلاح إلى شراء مكينة من قطاع الخاص بدلا من الحكومة وذلك بسبب سوء حالة المكينة الحكومية.

ولفت إلى أن الفلاح لم يكن يشكو من استراتجية الوزارة بل من سوء الإدارة وأنه لم يتوفر أسمدة زراعية أو ميكنة زراعية وهذا إهمال في حماية الأراضي الزراعية.

وأضاف أن الأهالي تفتقر إلي توفير المبيدات الزراعية بالجمعيات، حيث أن أعضاء الجمعية تقوم بتوريدها إلى المقربين بالواسطة والمحسوبية أو تباع في الأسواق السوداء بأثمان باهظة.

وذكر في نهاية كلمته أن الفلاح يضطر إلى حصد بنجر السكر قبل موسمه بشهر حتي يستطيع بيعه  خاصة أنه إذا قام بحصده في موعده لم يتمكن من بيعه إلا ثمن بخس، لافتا إلى أن الشوائب تصل إلى 50 طن، لأن هناك أناس يدخلون ببولات مزيفة مكان الشوائب، ولم يملك بيده أدلة.

وأكد عبدالمولي، أن النائب اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، طالب وزارة الزراعة بحلولا للمشكلات من خلال تقديم حلول جذرية لها  بدلا من أن نبكي على اللبن المسكوب ونأخذ خطوة إيجابية.

وشدد على ضرورة الاستخدام الأمثل لمقومات ومقدرات الإدارات الزراعية حتى يتوفر لدينا عائد من تلك الموارد نستطيع من خلاله تطوير كافة المعدات وعمل صيانه لها بشكل دوري.

السوداء الحكومة مصر وزارة الزراعة عبد الفتاح السيسي محافظة الشرقية البرلمان عضو مجلس النواب قطاع الخاص طلب إحاطة الجمعيات الصالحية الجديدة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

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