برلماني يحذر من عدم الاستغلال الأمثل لأدوات الميكنة الزراعية: لا بد من حلول جذرية

توتأخر الماكينات عن الموعد المحدد للحصاد.
برلماني يحذر من عدم الاستغلال الأمثل لأدوات الميكنة الزراعية: لا بد من حلول جذرية
كشف النائب خالد عبد المولى، عضو مجلس النواب عن محافطة الشرقية، قيام الفلاحين بالمحافظة باستعارة معدات الميكنة الزراعية من الحكومة للقيام بحصاد محصولهم، وهو الأمر الذي يؤدي لإتلاف الزرع في أوقات كثيرة بسبب تأخر الماكينات عن الحضور في الموعد المحدد للحصاد.
وقال عبدالمولي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إنه تقدم طلب إحاطة بشأن عدم الاستغلال الأمثل لأدوات الميكنة الزراعية في مراكز الحسينية، منشأة أبوعمر، صان الحجر، الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، ناقشته لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري.
ووجه النائب خالد عبد المولي، في بداية كلمته أمام اللجنة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء لجنة الزراعة للجهود المبذولة لنهوض بمصر، مضيفًا أن مجلس النواب يقف بجانب الحكومة والدولة لتحقيق الأهداف المرجوة في 2030.
وأوضح أن هناك بعض التقصير في مراكز بمحافظة الشرقية، مما يجعل الفلاح لا يشعر بجهود وزارة الزراعة، مثل لجوء الفلاح إلى شراء مكينة من قطاع الخاص بدلا من الحكومة وذلك بسبب سوء حالة المكينة الحكومية.
ولفت إلى أن الفلاح لم يكن يشكو من استراتجية الوزارة بل من سوء الإدارة وأنه لم يتوفر أسمدة زراعية أو ميكنة زراعية وهذا إهمال في حماية الأراضي الزراعية.
وأضاف أن الأهالي تفتقر إلي توفير المبيدات الزراعية بالجمعيات، حيث أن أعضاء الجمعية تقوم بتوريدها إلى المقربين بالواسطة والمحسوبية أو تباع في الأسواق السوداء بأثمان باهظة.
وذكر في نهاية كلمته أن الفلاح يضطر إلى حصد بنجر السكر قبل موسمه بشهر حتي يستطيع بيعه خاصة أنه إذا قام بحصده في موعده لم يتمكن من بيعه إلا ثمن بخس، لافتا إلى أن الشوائب تصل إلى 50 طن، لأن هناك أناس يدخلون ببولات مزيفة مكان الشوائب، ولم يملك بيده أدلة.
وأكد عبدالمولي، أن النائب اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، طالب وزارة الزراعة بحلولا للمشكلات من خلال تقديم حلول جذرية لها بدلا من أن نبكي على اللبن المسكوب ونأخذ خطوة إيجابية.
وشدد على ضرورة الاستخدام الأمثل لمقومات ومقدرات الإدارات الزراعية حتى يتوفر لدينا عائد من تلك الموارد نستطيع من خلاله تطوير كافة المعدات وعمل صيانه لها بشكل دوري.