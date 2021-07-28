النرويج ترجئ الخطوة النهائية من خطة رفع الإغلاق للمرة الثانية

أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الأربعاء، أنها أرجأت للمرة الثانية الخطوة النهائية التي كانت مقررة ضمن خطتها لرفع الإغلاق وإعادة فتح الاقتصاد؛ بسبب استمرار انتشار المتغير دلتا، متغير فيروس كورونا الأشد عدوى.

وقال وزير الصحة النرويجي، بينت هوي، إنه سيتم إجراء تقييم جديد للوضع في منتصف أغسطس المقبل، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتشمل الإجراءات التي سيتم الإبقاء عليها لوقف انتشار فيروس "كوفيد-19"، قيودا على الخدمات المقدمة في الحانات والمطاعم، وعدم السماح بأكثر من 20 شخصًا في التجمعات التي تقام في المنازل.

وأطلقت الحكومة في أبريل خطة من أربع خطوات لرفع معظم القيود المرتبطة بتفشي فيروس كورونا تدريجيًا، وانتهت من تنفيذ الخطوات الثلاث الأولى في منتصف يونيو الماضي .

وفي 5 يوليو الجارى ، صرحت رئيسة وزراء البلاد إرنا سولبرج بأن الخطوة الرابعة يمكن أن تأتي في أواخر يوليو أو أوائل أغسطس على أقرب تقدير بسبب المخاوف المرتبطة بتفشي المتغير دلتا.

وحصل حوالي 80 بالمائة من البالغين في النرويج على الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكوفيد-19، فيما حصل 41 بالمائة من البالغين على التطعيم الكامل، وفقًا للمعهد النرويجي للصحة العامة.

وشهدت الدولة، البالغ عدد سكانها 5,4 مليون نسمة، أحد أدنى معدلات الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في أوروبا، إذ توفي حوالي 800 نرويجي متأثرين بإصابتهم بالمرض.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 195.3 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.93 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 195 مليونا و329 ألف حالة، وإجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و177 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3.93 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وإيران.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

