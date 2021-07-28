«السهل الممتنع».. بكاء وانهيار طلاب «علمي» لضيق وقت «الديناميكا» (فيديو)

انتهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية بمدرسة المطرية الثانوية بنين من تأدية امتحان الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا)، وقامت "الدستور" برصد آراء عدد من الطلاب عن مستوي لامتحان وعن تطبيق لإجراءات الاحترازية داخل اللجان.

وقال عبد الرحمن محمود أحد طلاب الثانوية العامة، إن امتحان الديناميكا يحتاج إلى وقت إضافي بسبب عدد الأسئلة الموجودة داخل لامتحان، ففي العام الماضي كان الامتحان عبارة عن ١٨ سؤالا لكن هذا العام أصبح الامتحان مكون من ٢٥ سؤالا، ولم يزيد وقت الامتحان المحدد.

وعن الإجراءات الاحترازية قال إن المسؤولين عن اللجان يطبقون كافة الإجراءات من ارتداء الكمامات وتعقيم اللجان.

أسئلة امتحان الديناميكا متشابكة

وأضاف أحمد وليد أحد طلاب الثانوية العامة، أن أسئلة امتحان الديناميكا متشابكة ببعضها البعض وتحتاج إلى طالب فاهم يعرف لإجابة من أول نظر.

وأشار إلى أن وقت الامتحان قليل جداً ولا يوجد دقيقة واحدة للمراجعة، قائلا "لو راجعت هسيب أسئلة".

متوسط وبه بعض الصعوبات

وأشار محمد جمال، إلى أنه في الأعوام الماضية كان الطالب يتم محاسبته على خطوات حل المسائل لكن في هذا العام يكون تقدير الدرجات على الإجابة النهائية، وهي التي تحدد اجتياز الامتحان فيضيع الوقت في الخطوات دون الاستفادة منها.

وأوضح أن الامتحان متوسط ويوجد به بعض الصعوبات.

صعب وغير مباشر

ومن أمام مدرسة الشيماء الثانوية بنات، التابعة لإدارة البساتين ودار السلام التعليمية، اشتكى طلبه وطالبات الثانوية العامة بالشعبة" الرياضية" من صعوبة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية" الديناميكا".

وقالت الطالبة هبة الله جمال، طالبه بالصف الثالث الثانوي، إن امتحان "الديناميكا" جاء صعب جدا وغير مباشر.

الامتحان محتاج على الأقل ٣ ساعات

وأكدت الطالبة هبه محمد، أن الوقت كان غير كافي لحل جميع أسئلة الامتحان، قائلة:" امتحان انهارده كان محتاج على الأقل ٣ ساعات عشان يتحل".

وأشارت الطالبة إسراء أحمد، إلى أن أغلب أسئلة الامتحان جاءت غير مباشرة، مشيرة إلى أن الوقت غير كافي.

امتحان الديناميكا مقبول لكن طويل

وقال عمر محمود الطالب بقسم الرياضة بمدرسة النقراشي الثانوية بنين بحدائق القبة إن امتحان الديناميكا مقبول من وجهة نظره، ولكنه طويل قليلا.

وتابع إن النظام الجديد يستهلك من وقتهم كثيرا إضافة إلى طول الامتحان وزيادة الأسئلة بشكل مبالغ فيه على عكس الأعوام الماضية.

السهل الممتنع

ووصفت لمياء ماجد الطالبة بالصف الثالث الثانوي الامتحان بالسهل الممتنع، حيث أن كثرة الأسئلة شكلت عائق بالنسبة لهم بالرغم من سهولة الامتحان.

وأضافت "الأسئلة سهلة ومباشرة لكن ٢٥ سؤالا في ساعتين كتير جدا ومحدش هيقدر يحلهم بتركيز"، وكان قد احتوى الامتحان على العديد من الأسئلة بالرغم من وضع ساعتين فقط.

امتحانات الثانوية العامة 2021

وعقد اليوم امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، لطلاب الثانوية العامة الشعبة (العلمية/رياضيات) .

جاء ذلك بعد اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الالكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (للمكفوفين) امتحان مادة التاريخ (الورقة الثانية) بإجمالي 225 طالب وطالبة.

تداول أسئلة وإجابات امتحان الديناميكا

وكان قد تداول أسئلة وإجابات امتحان الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة عبر السوشيال ميديا بعد بدء اللجان بنصف ساعة.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط الطالب (م.ع.ا) بمحافظة قنا، لحيازته تابلت بشريحة خارجية وتصوير ونشر أجزاء من امتحان (مادة الرياضة التطبيقية) "الديناميكا" على الإنترنت، وذلك بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وكانت وزارة التربية والتعليم، شددت في تعليماتها لرؤساء اللجان على ضرورة إخطار الطلاب، بأنه في حال عدم التسليم يكون تقدير الطالب “عدم اجتياز”، وعلى رئيس اللجنة بتحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع وإرسالها للجنة النظام والمراقبة المختصة.عرض أقل

وكان قد أدى أمس، 255 ألفا و353 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة "علم النفس والاجتماع"، كما أدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان التاريخ ( الورقة الأولى)، بإجمالي 225 طالبا وطالبة، كما أدى طلاب مدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالي 1179 طالبا وطالبة، وذلك في اليوم الثانى عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.